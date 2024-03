GLI ARBITRI SCARSI NON SONO SOLO IN SERIE A – L'INCREDIBILE FINALE DI VALENCIA-REAL MADRID: L'ARBITRO HA FISCHIATO IL TERMINE DELLA PARTITA UN ATTIMO PRIMA CHE BELLINGHAM SEGNASSE DI TESTA IL GOL CHE AVREBBE PORTATO I BLANCOS IN VANTAGGIO SUL 3-2 – COSÌ IL MATCH È TERMINATO 2-2, SCATENANDO UNA MEGA RISSA SUL CAMPO CON L'ESPULSIONE DELLO STESSO ATTACCANTE INGLESE – ANCELOTTIÌ: “NON MI È MAI SUCCESSA UNA COSA DEL GENERE” – L’ESULTANZA DI VINICIUS CON IL PUGNO CHIUSO DAVANTI AI TIFOSI CHE LO SCORSO ANNO LO RICOPRIRONO DI INSULTI RAZZISTI – VIDEO

È successo di tutto nell'anticipo della 27^ giornata di Liga tra Valencia e Real Madrid. I Blancos sono stati fermati 2-2 al "Mestalla" tra mille polemiche: nel corso dell'ottavo minuto di recupero la squadra di Ancelotti era riuscita a trovare il gol del vantaggio con Bellingham. Tre punti in tasca? Non proprio, perché proprio qualche istante prima che partisse il cross di Brahim Diaz, poi finalizzato dall'inglese con un colpo di testa, è arrivato il triplice fischio di Gil Manzano.

A nulla sono servite le proteste dei calciatori del Real, con l'arbitro spagnolo che ha mandato tutti negli spogliatoi dopo un parapiglia finale espellendo anche Bellingham.

Molto duro a fine gara il commento di Carlo Ancelotti all'operato dell'arbitro Gil Manzano in occasione del gol del possibile 3-2 annullato a Bellingham: "E' stata una cosa senza precedenti, che non mi era mai capitata. Se fischia quando il portiere del Valencia respinge la palla, va bene, ma lui ha lasciato proseguire e avevamo il possesso palla. Penso che sia stato un errore. Siamo accaldati e arrabbiati, dobbiamo tornare alla normalità per la partita di mercoledì. Abbiamo fatto cose che dobbiamo migliorare"

Inizio di gara in salita per il Real Madrid, sotto di due gol nella prima mezz'ora: al 27' Duro e tre minuti dopo il raddoppio di Yaremchuk. A pareggiare i conti ci ha pensato Vinicius Junior con una doppietta: esultanza con il pugno chiuso antirazzista dell'esterno offensivo brasiliano, proprio davanti ai tifosi del Valencia che lo insultarono nella passata stagione. Nel finale di gara bruttissimo infortunio per Diakhaby: il difensore è stato travolto in maniera involontaria da Tchouaméni con il ginocchio che si è piegato in maniera innaturale. Visibilmente scossi gli altri calciatori in campo. […]

