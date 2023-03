ARBITRO CORNUTO E MAZZIATO! - BYRON MORENO, IL DISASTROSO DIRETTORE DI GARA PROTAGONISTA DELL'ELIMINAZIONE DELL'ITALIA DAL MONDIALE 2002, È STATO AGGREDITO DA UN CALCIATORE DURANTE UN TORNEO AMATORIALE IN ECUADOR, PROBABILMENTE PER UNA SCELTA DISCUTIBILE IN CAMPO (SAI CHE SORPRESA) - LA VITA SPERICOLATA DI MORENO, TRA ACCUSE DI CORRUZIONE E IL CARCERE DOPO ESSERE STATO BECCATO ALL’AEROPORTO DI NEW YORK CON 6 CHILI DI COCAINA… - VIDEO

BYRON MORENO AGGREDITO DA UN CALCIATORE

Estratto dell'articolo di Oscar Maresca per www.gazzetta.it

Byron Moreno trova sempre il modo per far parlare di sé. […] Nel weekend, in campo ci è tornato anche lui. Stava arbitrando un torneo amatoriale di calcio a Guayaquil, città in cui vive, quando dopo il fischio finale è stato aggredito da un giocatore. Uno spintone alle spalle, Moreno è caduto a terra ma è stato subito accerchiato dagli altri calciatori che lo hanno aiutato a rialzarsi.

LA VITA TRANQUILLA DI MORENO

Probabilmente, qualcosa è andato storto. Magari un cartellino di troppo oppure una scelta discutibile in campo. Nulla che giustificherebbe un’aggressione fisica. […]

byron moreno in italia corea del sud 2

MORENO E LE PARTITE IN CARCERE

Byron è abituato alla pressione. Tutti ricordano la gestione di gara disastrosa in Corea-Italia al Mondiale 2002, partita che costò alla Nazionale di Trapattoni l’eliminazione agli ottavi: “Non ho sbagliato nulla, arbitrai da 8,5”. Otto anni dopo, l’ex arbitro ecuadoriano è stato pure arrestato negli Stati Uniti per possesso di stupefacenti: beccato all’aeroporto John F. Kennedy di New York con 6 kg di cocaina. “Fui costretto e minacciato — ha raccontato nell’intervista — mia moglie era in pericolo di vita. Mi hanno condannato a 2 anni e 6 mesi, in carcere ho anche arbitrato partite tra detenuti”. […]

ARTICOLI CORRELATI

BYRON MORENO AGGREDITO DA UN CALCIATORE byron moreno in italia corea del sud 5 byron moreno in italia corea del sud 3 byron moreno 7 byron moreno 5 byron moreno 8 byron moreno 10 byron moreno 2 byron moreno 3 byron moreno 4 byron moreno in italia corea del sud 1 byron moreno 6 byron moreno 9 byron moreno in italia corea del sud 4 byron moreno in italia corea del sud 6 byron moreno nella tv ecuadoregna byron moreno prima di essere arrestato BYRON MORENO AGGREDITO DA UN CALCIATORE