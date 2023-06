ARCHEO-PALLONARO – ALTRO CHE IBIZA, COCKTAIL E INSTAGRAM: UN TEMPO LE ESTATI DEI CALCIATORI ERANO MOLTO PIÙ FRUGALI – GLI OLANDESI DEL MILAN IN “SLIPPINO” CON IL SUPERDOTATO GULLIT, MARADONA SUL CANOTTO, VIALLI E ZENGA COI FUMETTI, KLINSMANN IN MAGGIOLONE, SOCRATES CON LA CHITARRA, CARECA CON LA COFANA DI SPAGHETTI – COME SONO CAMBIATE LE VILLEGGIATURE DEI CAMPIONI (E COMA SIAMO CAMBIATI NOI) – FOTO

walter zenga gianluca vialli

Altro che Ibiza. Che quest’anno, sembrerebbe, va per la maggiore. C’è stato un tempo in cui i calciatori in ferie al massimo arrivavano a Grado, per le sabbiature. Erano gli anni Sessanta. Altro calcio, altra Italia, altro mondo. Com’erano diverse le vacanze dei giocatori, già. Niente «cocktail & sushi» al tramonto con applauso finale e saluto al sole: al massimo un prosecco, prima di una partita al biliardino.

jurgen klinsmann

Klinsmann on the road

Jurgen Klinsmann amava i viaggi. L’ha sempre detto. A una vacanza «statica» in spiaggia ha sempre preferito un viaggio itinerante. Qui eccolo sul suo maggiolone, pronto per partire. Siamo a inizio anni Novanta. Spesso ai tempi dell’Inter era possibile incontrarlo sul Lago di Garda, meta tipica dei turisti tedeschi.

Gullit, Van Basten e Rijkaard: Diavoli in costumino

ruud gullit marco ban basten frank rijkaard

Questa l’ha postata su Instagram Ruud Gullit. Una foto storica insieme con gli ex compagni di squadra Marco Van Basten e Frank Rijkaard. Ovvero, un pezzo della storia del Milan. Immortalati su una non meglio precisata spiaggia tropicale negli anni Ottanta, i tre olandesi indossano uno striminzito costumino da bagno («Looking sharp in speedo’s», ha commentato non a caso lo stesso Gullit, oggi 58enne, nella didascalia della foto) e fra le centinaia di commenti, spiccavano proprio quelli dei nostalgici tifosi del Milan, pronti ad ammettere come Gullit, Van Basten e Rijkaard non avessero bisogno della maglia rossonera per incutere timore agli avversari, stante i fisici scultorei «da bronzi di Riace».

roberto mancini

Il riposo di Roberto Mancini

Roberto Mancini si gode un po’ di relax durante le vacanze, ai tempi della Sampdoria. Siamo a inizio anni Novanta. Il «Mancio» è già un sex symbol. Oggi come allora, che ha 57 anni, mostra un fisico invidiabile: non un filo di pancia. Il c.t. azzurro è in formissima (mentre se la sua/nostra Nazionale non se la passa benissimo...).

diego armando maradona

Maradona sul canotto (davanti al Vesuvio)

Era un ragazzo semplice, Diego Maradona. E non serve questa foto a dimostrarlo. Ma guardatela: è bellissima. Diego sul canotto, nel Golfo di Napoli, in un’estate di fine anni Ottanta. Sullo sfondo, maestoso, il Vesuvio. El Pibe ha amato visceralmente Napoli, che gli è mancata anche quando se n’è andato. «Questa città mi è sempre rimasta dentro, io mi sento ancora “napolitano”» disse qualche anno fa.

Gigi Riva e le sabbiature

gigi riva in spiaggia

Un grande classico degli anni Sessanta e Settanta: le sabbiature. Qui ecco Gigi Riva, che si sottopone. Siamo nel 1970. Il campione del Cagliari era reduce dalla vittoria nel Campionato Italiano e dai Mondiali messicani, dove si classificò al secondo posto con la maglia dell’Italia.

Zenga e Vialli leggono i fumetti

Il dettaglio è Diabolik. Il fumetto, già. Quello che Gianluca Vialli sta leggendo mentre gli scattano questa foto. Vialli è in compagnia di Walter Zenga. I due, compagni di Nazionale al Mondiale di Italia 90, stanno prendendo il sole. «Luca prima di tutto per me era un fratello» ha detto in un’intervista qualche tempo fa l’ex portiere.

antonio careca in costiera amalfitana gigi riva a pesca di polpi