ARIANNA MIHAJLOVIC RACCONTA LE TURBOLENZE TRA IL MARITO SINISA E ROBERTO MANCINI: “VICENDE PERSONALI, FORSE INCOMPRENSIONI, CERTAMENTE CHIARITE CON VELOCITÀ. NEGLI ULTIMI GIORNI DI VITA, SINISA MI AVEVA DETTO CHE ROBERTO ERA NEL SUO CUORE COME ALTRI 4 SUOI AMICI. LUI NON È MAI MANCATO ACCANTO A NOI QUANDO LA MORTE SI STAVA AVVICINANDO” - "SONO STATA DEPRESSA, POI UN MEDICO MI HA AIUTATA” - LA CURA SPERIMENTALE “PROVATA MA NON RIUSCITA"

Arianna Mihajlovic parla oggi del marito Sinisa e della sua morte. Ma anche della depressione che l’ha colpita dopo il decesso: «Il professionista a cui mi sono rivolta ad un certo punto mi ha detto: Arianna, o ti rialzi e vivi per te e i tuoi figli, oppure ti lasci andare e te ne vai come Sinisa.

Frasi forti, che mi hanno scosso e ricordato chi sono: vengo dalla borgata, ho avuto una palestra di vita molto pesante e oggi raccolgo i frutti di quella esperienza. Non lo nego, niente è come prima, ma ho dei figli meravigliosi e una nipotina. Ho deciso di vivere».

L’esonero

Poi parla dell’esonero del marito da allenatore del Bologna: «Sinisa non se lo aspettava e ci è rimasto molto male, d’altronde lo aveva anche detto. Non si sarebbe mai dimesso, voleva continuare perché la sua voglia di lottare era unica. Il Bologna ha scelto un’altra strada e non posso giudicare: ha onorato lo stipendio di mio marito fino alla scadenza del contratto.

Un gesto straordinario, che in un momento di sbandamento mi ha dato delle sicurezze. Il presidente Saputo, Bergamini, Fenucci, Marchetti, Di Vaio: nessuno mi ha dimenticato, una società speciale e una città speciale. Anche con Sabatini c’era un rapporto pazzesco». La città, dice, non li ha mai fatti sentire soli: «Ci era entrata nel cuore ancora prima della malattia. E durante il percorso di sofferenza è diventato un amore viscerale: le settimane in ospedale, la sofferenza al campo di allenamento. Tutto condiviso con gente meravigliosa».

Roberto Mancini

Racconta che tra Sinisa e Roberto Mancini c’è stato un momento di turbolenza: «Vicende personali, forse incomprensioni, certamente chiarite con velocità. Negli ultimi giorni di vita, Sinisa mi aveva detto che Roberto era nel suo cuore come altri tre o quattro suoi amici. Lui non è mai mancato accanto a noi quando la morte si stava avvicinando».

La cura sperimentale

Anche della cura sperimentale provata ma non riuscita: «Sì, ricordo ancora il viaggio verso Roma, io e lui chiusi nel silenzio. Amò – mi chiamava così – a cosa stai pensando, mi sussurrava ogni tanto. Io gli facevo coraggio e lui mi gelò: sai, mi dispiace che i miei figli non avranno più un padre e che i miei nipoti non avranno un nonno».

