DA liberoquotidiano.it

Festeggiamenti anche in casa di Emma Marrone. Il motivo è palese: la vittoria degli Azzurri agli Europei. L'Italia ha portato a casa la coppa contro l'Inghilterra e la cantante ha voluto complimentarsi a modo suo.

La Marrone ha infatti pubblicato su Instagram una foto allo specchio in cui appare in lingerie, slip e reggiseno neri: "Come la grande Ferilli. Forza azzurri. La coppa è nostra". La cantautrice salentina ha voluto ricordare i tempi in cui Sabrina Ferilli si spogliò al Circo Massimo per festeggiare lo scudetto della Roma nel lontano 2001.

Ma non è finita qui, perché l'ex cantante di Amici ha anche condiviso Notti magiche. Il celebre brano composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini in occasione dei Mondiali di calcio del 1990, ha accompagnato gli italiani di Roberto Mancini anche nella notte di domenica 11 luglio. Come Emma sono stati moltissimi gli artisti che hanno reso omaggio alla nostra squadra. Tra questi Vasco Rossi che ha condiviso uno scatto che ritrae i giocatori Bonucci, Bellotti, Berardi, Rafael Toloi, Giorgio Chiellini e Manuel Locatelli. In calce il commento: "Grandi azzurri, grande squadra, grande vittoria".

A fargli eco Jovanotti che ha riportato i versi del brano L'Allegria, "un calcio e ripartire". Dall'altra parte della barricata Liam Gallagher, ex Oasis: "È andata come è andata. Tutti quelli che si tolgono la medaglia sono irrispettosi. Rispetto per gli italiani". L'hanno presa meno bene alcuni tifosi inglesi che si sono scatenati contro quelli italiani. La loro "colpa"? Aver vinto gli Europei 2020 e per questo costretti a subire calci e sgambetti.