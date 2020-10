ARIDATECE PARNASI! - UNICREDIT VENDE A UN MAGNATE CECO I TERRENI PER LO STADIO DELLA ROMA A TOR DI VALLE. TUTTO BENE? MANCO PER NIENTE: QUESTO RADOVAN VITEK CHE HA APPENA SGANCIATO 250 MILIONI È STATO MULTATO DALLA CONSOB LUSSEMBURGHESE PER COME FA I SUOI AFFARI DISINVOLTI E DENUNCIATO DA UN HEDGE FUND NEWYORKESE CHE LO ACCUSA DI UNA FRODE DA UN MILIARDO DI DOLLARI

1. VIA LIBERA DA UNICREDIT A VITEK I TERRENI DI TOR DI VALLE

Andrea Arzilli per il ''Corriere della Sera - Roma''

I terreni dello Stadio della Roma passano a Radovan Vitek per 250 milioni di euro e Luca Parnasi esce di scena. Ieri il Cda di Unicredit ha approvato l' intesa con il magnate ceco che coinvolge Parsitalia, Capital Dev e Eurnova, ovvero la società che detiene la proprietà dei terreni di Tor di Valle dove dovrebbe sorgere lo stadio giallorosso. Da alcuni giorni Eurnova e Vitek avevano raggiunto un accordo dopo tredici mesi di trattative serrate. L' ok di Unicredit era il passaggio sostanziale, dopodiché le parti si sono incontrate dal notaio per procedere con le firme sui quattordici contratti totali in ballo.

vitek

L' accelerata è probabilmente legata a uno degli obiettivi di Vitek, il centro commerciale Maximo costruito dal gruppo Parnasi e pronto ad essere inaugurato in zona Laurentina. Ma l' affare più importante è di certo quello sull' impianto della Roma il cui progetto, con la definitiva uscita di scena di Luca Parnasi - alle prese con un' inchiesta giudiziaria per corruzione - ha più chance di essere licenziato in Assemblea capitolina dalla maggioranza M5S.

Dall' estate Vitek e il neo proprietario della Roma, Dan Friedkin, si sono visti molte volte e spesso hanno parlato del futuro dello stadio: adesso che Vitek ha acquistato i terreni si potrà arrivare a un accordo sul futuro di Tor di Valle.

Dall'articolo di Camilla Conti per ''la Verità''

(…)

LUCA PARNASI

Per altro, di recente ha avviato la vendita della controllata Nova Re Siiq che fa capo al 54,56% a fondi immobiliari gestiti dalla Sorgente di Mainetti. L'acquirente è la Cpi property che fa capo al magnate ceco Radovan Vítek, impegnato in una serie di investimenti in Italia.

Vítek ha siglato a fine dicembre 2019 un accordo con Unicredit per rilevare tre società immobiliari, parte dell'ex gruppo Parnasi. Di recente, è finito nel mirino della giustizia Usa per una presunta frode in cui è convolta anche Rothschild & Co., consulente finanziario.

VITEK MULTATO DALLA CONSOB LUSSEMBURGHESE

https://www.leaprate.com/financial-services/fines/luxembourg-regulator-cssf-fines-shareholder-orco-property-group-s/

VITEK DENUNCIATO PER FRODE DA HEDGE FUND

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-25/rothschild-aided-czech-billionaire-in-fraud-hedge-fund-claims

vitek