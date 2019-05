ASPETTANDO "GODOT" FEDERER – A MADRID FEDERER VA KO CON THIEM E TIENE COL FIATO SOSPESO GLI AFICIONADOS DEL FORO: “VERRO’ A ROMA? NON LO SO, DECIDERO’ NEL WEEKEND” – INTANTO E’ STATO SORTEGGIATO IL TABELLONE DEGLI INTERNAZIONALI: “RE ROGER” C’E’, FOGNINI SUBITO CON TSONGA E NEGLI OTTAVI POTREBBE INCROCIARE "L’APOLLO" GRECO TSITSIPAS - CECCHINATO E BERRETTINI INVECE…

STEFANO SEMERARO per la Stampa

Bye, bye, Madrid. E probabilmente arrivederci Roma. Roger Federer ha perso nei quarti del Masters 1000 spagnolo, riacchiappato in tre set da Dominic Thiem dopo un buon avvio (3-6 7-6 6-4). Nel tie-break del secondo set ha anche sprecato due matchpoint - è la ventesima volta in carriera che perde dopo essere stato ad un punto dalla vittoria -, facendosi sfuggire l’occasione di sfidare Djokovic in semifinale.

Molta delusione, per il Genio. Il match se l’era sentito addosso, dopo un primo set in cui era partito in testa anche grazie a tre-quattro set disastrosi di Thiem, falloso e inefficace al servizio. Anche nel tie-break Federer era scattato avanti (3-0) ma non è riuscito a cogliere l’attimo, anzi i due attimi sull’8/7 e poi sul 10/9. La buona notizia è che alla distanza Federer non è crollato come si temeva, anzi è anche riuscito a recuperare il break incassato in avvio di terzo set, ma lo ha poi di nuovo ceduto, aggredito dai missili da fondo dell’austriaco.

Come in ottavi ha provato ad accorciare gli scambi buttandosi a rete sulla seconda di servizio (sia la sua, sia quella dell’avversario), ma stavolta l’assalto non è riuscito. Thiem è il quinto tennista con un bilancio favorevole nei confronti di Federer (4-2) e più di 5 match giocati: gli altri sono Nadal, Djokovic, Kafelnikov e Corretja (gli ultimi due però avevano affrontato lo svizzero quando era davvero agli inizi della carriera).

«Sono contento di come ho giocato - ha buttato lì Federer - specie il match contro Monfils è stato molto buono. Perdere dopo avere avuto il matchpoint ovviamente è la cosa peggiore, ma in complesso la settimana è stata positiva. Se giocherò a Roma? Non lo so, deciderò durante il weekend».

Sarà dunque Thiem ad affrontare Novak Djokovic, che è avanzato senza scendere in campo per il ritiro di Marin Cilic, nella semifinale alta di Madrid. Nei precedenti il numero 1 del mondo è avanti 5-2, ma Thiem ha vinto gli ultimi due, a Parigi nel 2017 e l’anno scorso a Monte-Carlo.

A Roma intanto è stato sorteggiato il tabellone degli Internazionali d’Italia, che partono domenica. Questi gli accoppiamenti degli azzurri nel maschile: Fognini-Tsonga, Berrettini-Pouille, Cecchinato-De Minaur, Seppi-Bautista Agut, Sonego-Khachanov, Sinner-Johnson, Basso-Cilic.

Nel femminile, assente Camila Giorgi ancora bloccata dall’infortunio al polso, saranno in campo solo tre azzurre, tutte entrate in tabellone grazie ad una wild card (invito degli organizzatori). Questi gli accoppiamenti: Paolini-Kenin, Errani-Kuzmova, Cocciaretto-qualificata.

