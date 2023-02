ASSOLO DI BASSINO - MARTA BASSINO VINCE IL SUPERGIGANTE AI MONDIALI DI SCI A MERIBEL: È IL SECONDO ORO DOPO QUELLO DI FEDERICA BRIGNONE IN COMBINATA - LA VENTISEIENNE PIEMONTESE È ARRIVATA DAVANTI ALLA SUPERCAMPIONESSA MIKAELA SHIFFRIN - "E' LA MIA PRIMA VITTORIA IN SUPER-G, SONO FELICE PER ME STESSA MA ANCHE MERAVIGLIATA PER ESSERCI RIUSCITA COSÌ BENE…" - VIDEO

Marta Bassino wins her first ever Super-G race and she's done it at the Alpine Ski World Championships! ???#FISAlpine | @BassinoMarta pic.twitter.com/kdUkD6aGPp — Eurosport (@eurosport) February 8, 2023

Estratto dell'articolo di Mattia Chiusano per www.repubblica.it

MARTA BASSINO

Con una finale da marziana, Marta Bassino diventa la seconda italiana campionessa del mondo in tre giorni. La ventiseienne piemontese ha vinto il primo grande superG della sua vita, battendo Mikaela Shiffrin, argento, l'austriaca Cornelia Huetter e la norvegese Kajsa Lie Vickhoff bronzo pari merito […] "Sono contenta e felice, devo ancora realizzare bene. Sono su di giri, è bellissimo" le prime parole dopo la gara. "E' la mia prima vittoria in superG, […] Sono felice per me stessa ma anche meravigliata per esserci riuscita così bene. E' il coronamento del lavoro e della costanza".

AVVIO LENTO, POI LA GRANDE RIMONTA

MARTA BASSINO

Una prova partita a basso ritmo, "solo" 86 kmh in un avvio di puro scorrimento, e un tempo nemmeno tra i primi, con quasi quattro decimi presi in 24 secondi. Nemmeno velocissima, Marta, al secondo rilevamento della velocità, 93,5 kmh, ma la rimonta è appena iniziata con 8 centesimi in meno. […] Quando Bassino, con lo stadio di Meribel in vista, va talmente veloce di dare l'impressione di non essere perfetta in certe uscite di curve, ma è solo il segnale di una discesa superiore che negli ultimi 18 secondi le fa recuperare gli ultimi decisivi 26 centesimi: alla fine 0''11 tra lei e Shiffrin.

UN'ALTRA GIORNATA STORICA

MARTA BASSINO

Dopo il trionfo in combinata di Federica Brignone (ottava in superG, con Sofia Goggia 11^ ed Elena Curtoni 15^), un'altra giornata storica sulla pista dove Deborah Compagnoni vinse proprio il superG alle Olimpiadi di Albertvile 1992.

MARTA BASSINO MARTA BASSINO MARTA BASSINO MARTA BASSINO MARTA BASSINO