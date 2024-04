ASTRO NASCENTE O FUTURA METEORA? - IL MANCHESTER CITY HA ACQUISTATO IL CENTROCAMPISTA AMERICANO CLASSE 2009 CAVAN SULLIVAN, CONOSCIUTO COME "IL 14ENNE PIU' FORTE DEL MONDO" - IL RAGAZZO HA LE CARTE IN REGOLA PER SFONDARE MA SONO MOLTI I "BABY FENOMENI" (O PRESUNTI TALI) FINITI MALISSIMO - LO SCOUT MAURO BIANCHESSI: "SI RISCHIA UN MERCATO DI CARNE UMANA. SE IL RAGAZZO NON CE LA FA, LE SQUADRE LO MOLLANO, COME FOSSE UN OGGETTO. COSÌ SI CREANO MOSTRI…”.

E poi diventerai Gianni Rivera. O forse Freddy Adu. Uniti dalla scomoda definizione di “calciatore baby fenomeno”, divisi da carriere che hanno percorso traiettorie lontanissime. Da una parte un campione d’Europa, vicecampione del mondo, Pallone d’Oro nel 1969, per dodici anni capitano del Milan, per molti il più forte giocatore italiano di tutti i tempi (e “nessuno si senta offeso”).

Dall’altra l’ex “nuovo Pelé”, arrivato dal Ghana agli Stati Uniti grazie a una green card vinta alla lotteria dalla sua famiglia, corteggiato dall’Inter quando aveva dieci anni, ospite del David Letterman Show e collezionatore di copertine pesanti, da Vanity Fair a Sports Illustrated, finito a spendere gli spiccioli del suo talento nelle periferie del pallone, in Finlandia, Serbia e Turchia.

Gianni Rivera giocò con l’Alessandria la sua prima partita in Serie A nel 1959, a 15 anni, 9 mesi e 15 giorni ed è ancor’oggi il quarto più giovane esordiente nel nostro campionato, […] Freddy Adu aveva invece 14 anni e 306 giorni nel 2004 quando – da calciatore del DC United, club di Washington – stabilì il primato assoluto di precocità in una qualsiasi lega professionistica degli Stati Uniti.

CAVAN SULLIVAN, UN FUTURO NEL MANCHESTER CITY

Quei due ragazzi […] sono gli antenati calcistici di Cavan Sullivan, il teenager americano che viaggia verso un futuro nel Manchester City portandosi sulle spalle la pesante etichetta di “quattordicenne più forte del mondo”. Come ha rivelato The Athletic, il club che fa capo alla famiglia reale di Abu Dhabi ha battuto la concorrenza delle squadre più importanti d’Europa dopo una lunga trattativa con i Philadelphia Union, a cui ha garantito una cifra tra i due e i cinque milioni di dollari – dipenderà da quanti bonus scatteranno – e una importante percentuale sull’eventuale futura rivendita del giocatore, nato il 28 settembre 2009.

[…] È alto un metro e 58 cm, […] e ha un sinistro fatato, che gli consente colpi e invenzioni da trequartista di classe. Il mondo del calcio si è accorto di lui nel 2023. A 13 anni, nonostante fosse due anni più giovane della maggior parte dei giocatori in campo, ha fatto la differenza tra gli Under 15 sia con la sua squadra che con la nazionale […]

E, con gli Stati Uniti, ha vinto il campionato di categoria della Concacaf, la confederazione nord e centroamericana, conquistando il Pallone d'Oro come miglior giocatore del torneo. Per averlo, il City ha bruciato sul tempo Real e Bayern Monaco e combattuto con le regole del post Brexit, che non permettono trasferimenti in Premier League prima del compimento dei 18 anni. Fino ad allora Sullivan potrebbe rimanere a Philadelphia, e magari battere il record di precocità di Freddy Adu.

O invece, grazie al passaporto tedesco ottenuto per le origini della famiglia materna, trasferirsi a 16 anni in un altro club del City Football Group che gioca in un Paese dell’Unione Europea: si è parlato del Lommel SK, squadra della seconda divisione belga, ma anche del Palermo e dei catalani del Girona.

GLI ESEMPI DI YAMAL, CUBARSÍ ED ENDRICK

[…] Pronto, insomma, a seguire la scia di Lamine Yamal e Pau Cubarsí, i ragazzi del 2007 già titolari nel Barcellona, e di Endrick Felipe Moreira de Sousa, attaccante del Palmeiras e del Brasile che il Real ha acquistato nel dicembre 2022 mettendo sul piatto 72 milioni (35 di parte fissa, più 25 di bonus e 12 di tasse), anche se il trasferimento diventerà effettivo soltanto il prossimo 21 luglio, quando il calciatore compirà 18 anni.

BIANCHESSI: “UN MERCATO DI CARNE UMANA PER I BABY CALCIATORI”

“Endrick l’ho visto giocare una volta: è fortissimo. Ma mi sono voltato dall'altra parte perché non avevo il portafoglio per prenderlo e mi sono un po’ girate le scatole vedendolo in campo. […]”. A parlare così è Mauro Bianchessi, che ha scoperto decine e decine di giovani calciatori che poi sono arrivati ai massimi livelli, da Donnarumma a Calabria, da Locatelli a Cristante, fino a Gabbia e Pobega. Bianchessi ha diretto lo scouting di Brescia, Atalanta e Milan ed è stato responsabile del settore giovanile della Lazio, ruolo che ora ricopre nel Monza, dove ha ritrovato Adriano Galliani.

[…] “Spesso assistiamo a un mercato di carne umana. Si fanno scommesse sulla pelle di queste persone giovanissime. In Italia i ragazzi vivono nei convitti, vanno a scuola e sono seguiti in tutto, non solo sotto l'aspetto sportivo. Ma non da per tutto è così. Ritengo molte di queste operazioni veramente immorali”.

“NEL CALCIO NON SEMPRE 1+1 È UGUALE A 2”

“Le società più ricche – continua Bianchessi – scambiano un rischio economico per loro trascurabile con l'eventualità di ottenere grandi profitti. Se poi il ragazzo non ce la fa, non mantiene le promesse, lo mollano, come fosse un oggetto, e vanno a prenderne un altro. Così si creano mostri”.

Anche perché individuare un grande, futuro campione in un quattordicenne di talento è molto complicato: “Dal punto di vista fisico esistono previsioni di crescita: ti aiutano l’esperienza e il Dna dei genitori. Ma nel calcio uno più uno non dà come risultato sempre due, anche per le pressioni fortissime che subiscono questi giovani. Ho visto tanti pseudo fenomeni a 14 anni che a 19 o 20 non giocano più nei professionisti. Così come ho incontrato ragazzi meno bravi che poi, crescendo, sono migliorati e sono arrivati in Serie A”.

[…] Bianchessi chiede “regole più restrittive, quantomeno a livello europeo. Perché qui non parliamo di macchine ma della vita di giovani uomini”. Tutti meritano tutele e rispetto. Che si chiamino Gianni Rivera o Freddy Adu.

