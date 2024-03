ATALANTA, PALI E PATTA! NELLA PARTITA DI ANDATA DEGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE, LA "DEA" PAREGGIA 1-1 CONTRO LO SPORTING LISBONA MA COLPISCE TRE PALI – TORNA A SEGNARE SCAMACCA CHE SEMBRA ESSERSI MESSO ALLE SPALLE IL MOMENTO NO: "QUANDO NON SEGNANO GLI ATTACCANTI ENTRANO IN DEPRESSIONE..." – GASPERINI (CHE AVEVA DEFINITO UN ERRORE CONSIDERARE L'ATTACCANTE UN TOP PLAYER): “QUANDO E’ LIBERO DI TESTA, SCAMACCA HA GRANDI NUMERI…”

Da sportmediaset.mediaset.it

SCAMACCA SPORTING LISBONA ATALANTA

Pari e patta contro lo Sporting di Lisbona, con tanta sfortuna, per l'Atalanta nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. I nerazzurri di Gasperini, fermati da tre pali, hanno pareggiato 1-1 all'Alvalade di Lisbona recuperando l'iniziale svantaggio di Paulinho firmato al 17'.

La reazione dell'Atalanta ha prima portato ai pali di Holm e Scamacca, poi al pareggio del centravanti al 39' dopo un recupero offensivo. Nella ripresa un altro legno ha fermato Lookman: la qualificazione si deciderà al ritorno al Gewiss Stadium.

Tornare da una trasferta europea con le pive nel sacco senza neppure aver perso è possibile. Lo sa bene l'Atalanta di Gasperini che nell'andata degli ottavi di finale di Europa League in casa dello Sporting Lisbona ha pareggiato 1-1 in rimonta, ma con la sensazione di aver lasciato per strada una grossa occasione di rendersi meno complicato il ritorno. La sfortuna è stata più feroce della reazione della Dea all'iniziale svantaggio firmato da Paulinho con tre pali, un gol annullato e un miracolo del portiere avversario a testimonianza di una serata decisa nera dal punto di vista della buona sorte.

GASPERINI SPORTING LISBONA ATALANTA

Una mano alla Dea l'ha data anche Amorim con le scelte di formazione iniziale (Gyokeres in panchina, per esempio) poi sconfessate all'intervallo, ma dopo il primo quarto d'ora a ritmo basso, la verticalizzazione di Trincao che ha portato al diagonale vincente di Paulinho sorprendendo la fase difensiva nerazzurra ha stappato il match. Sotto di un gol l'Atalanta ha preso il controllo della situazione con personalità, approfittando spesso della costruzione dal basso imprecisa dei lusitani per alzare il proprio baricentro e creare pericoli in serie.

Al 24' nel giro di pochi secondi prima Holm e poi Scamacca hanno centrato in pieno il palo alla destra di Israel, con il portiere attento anche sulla botta dal limite di De Roon poco più tardi. Nulla però ha potuto sul retropassaggio ingenuo di un compagno di squadra sul quale si sono lanciati Lookman e Miranchuk, regalando a Scamacca il gol del pareggio. Prima dell'intervallo solo un miracolo di Israel ha negato al centravanti la doppietta.

SCAMACCA SPORTING LISBONA ATALANTA

Nella ripresa lo Sporting si è presentato con tre cambi e gli ingressi di Hjulmand e Gyokeres oltre a St Juste, ma il copione non è cambiato. L'Atalanta ha giocato stabilmente nella metà campo biancoverde cercando la giocata giusta e trovandola al 60' con una serpentina di Lookman; giocata vincente solo in assenza dei pali, con il terzo no del montante a mantenere il pareggio. Due minuti più tardi anche lo Sporting si è iscritto al club del legno centrandolo con Coates, mentre nel finale solo il fuorigioco ha negato a El Bilal Touré la rete della vittoria in rovesciata.