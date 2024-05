ATTENTE NAPOLI E MILAN, IL CHELSEA VUOLE INGAGGIARE ANTONIO CONTE! - I LONDINESI ENTRANO NELLA CORSA PER METTERE SOTTO CONTRATTO IL TECNICO LECCESE: LA PROPRIETÀ DEI "BLUES" AVREBBE GIÀ AVUTO DEI CONTATTI CON L'ENTOURAGE DI "ANDONIO", CHE PERO' PREFERIREBBE RIMANERE IN ITALIA - IL PRESIDENTE TODD BOEHLY VORREBBE CONVINCERE L'ALLENATORE A TORNARE NELLA SQUADRA CHE HA ALLENATO TRA IL 2016 E IL 2018, CON...

Estratto dell'articolo di Giulio Cardone ed Enrico De Lellis per www.repubblica.it

Il Chelsea torna su Antonio Conte. Il futuro del tecnico leccese potrebbe essere ancora una volta in Premier League e nella sua ex squadra. I londinesi sono infatti orientati a sollevare dall’incarico Mauricio Pochettino al termine della stagione, visti i pessimi risultati stagionali. La proprietà sogna in grande e i contatti con l’entourage di Conte sono già andati in scena nelle scorse ore, con un summit proficuo che potrebbe portare il tecnico pugliese sulla panchina dei Blues. La volontà di Conte è quella di rimanere in Italia, ma le piste Napoli e Milan si stanno raffreddando. [...]

ANTONIO CONTE E IL RITORNO AL CHELSEA: IL PIANO DI BOEHLY

Aurelio De Laurentiis non ha perso la speranza: Conte resta l'obiettivo, ma fino a ora non ci sono stati passi avanti e il pressing del Chelsea può cambiare le carte in tavola. Todd Boehly - proprietario dei Blues - ha in testa Conte e aspetta una risposta definitiva nelle prossime settimane. Il Chelsea farà di tutto per convincerlo ad accettare, con un’offerta molto importante a livello economico e un progetto ambizioso in sede di campagna acquisti. Milan e Napoli sperano in un colpo di coda, il Chelsea però fa sul serio. [...]

