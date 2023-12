ATTENTI A CHIAMARLA "FAVOLA" - IL GIRONA CAPOLISTA DELLA LIGA NON È UNA STORIA DA "UNDERDOG" - IL CAMMINO DELLA SQUADRA, CHE DOMENICA SCORSA HA VINTO IL DERBY CON IL BARCELLONA 4-2, RICORDA A MOLTI IL LEICESTER CITY DEL 2016 O IL VERONA NELL'85. IN REALTÀ IL PROPRIETARIO DEI CATALANI E' IL CITY FOOTBALL GROUP, LA MULTINAZIONALE DELLO SCEICCO MANSOUR BIN ZAYED CHE CONTROLLA IL MANCHESTER CITY E ALTRI CLUB - NON A CASO, IL PRESIDENTE DEL GIRONA È PERE GUARDIOLA, IL FRATELLO DI PEP…

Da www.ilnapolista.it

Il Girona non è una favola, è il Manchester City che nel calcio ha comprato anche le favole. Lo scrive il Telegraph. In Spagna Barcellona, Real e Atletico Madrid hanno vinto 19 degli ultimi 20 titoli, con l’eccezione del Valencia nel 2003/04. Il Granada ha giocato 14 partite di campionato contro il Real Madrid negli ultimi 10 anni e le ha perse tutte. (…) Fino a poco tempo fa, anche il Girona era in questo campo. Sono arrivati in Liga per la prima volta nel 2017.

Ora però in testa alla classifica c’è il Girona con lo stadio da 14mila posti. Nonostante le cessioni estive. Domenica hanno vinto 4-2 a Barcellona. Doveva essere una stagione di regressione dopo che il Girona era finito decimo lo scorso anno, l’anno della promozione. Invece, è emersa una nuova squadra che ricorda il Leicester del 2016.

Vale la pena notare che il presidente del Girona è Pere Guardiola (il fratello di Pep) e il club è l’avamposto spagnolo del City Football Group (Cfg). Fa parte della rete mondiale di 12 squadre creata nel 2013 dal Ceo del Manchester City Ferran Soriano che comprende il City stesso, il New York City FC, il Melbourne City e il Montevideo City Torque in Uruguay.

Possiede il 47% del Girona. In questa stagione un altro triplete per Pep Guardiola è improbabile, ma non è improbabile per il Cfg. Il City in Inghilterra, Sichuan Jiuniu ha vinto il campionato di serie B a ottobre e chissà, forse il Girona…

Non tutto sta andando così bene. Il Troyes è stato retrocesso dalla Ligue 1 a maggio. Come sempre, per chiunque sia nato prima del 2000, il concetto di Manchester City come potenza calcistica dominante al mondo richiede una certa sospensione dell’incredulità. Sì, giocano un calcio ultraterreno e i suoi protagonisti sono stranamente simpatici nonostante il successo, ma che dire di quelle 115 presunte violazioni delle regole della Premier League?

Eppure del Girona c’è poco da criticare. Non hanno speso chissà quanto, stanno semplicemente giocando una versione del calcio incredibilmente eccellente di Guardiola con un allenatore promettente quale è Michel. Quando guardi l’assetto proprietario di chi sta battendo i giganti del calcio spagnolo, resti deluso. Il City Football Group non ha comprato solo il successo nel calcio, è proprietario anche delle favole.

