1. LUCIANO DIFENDE GIGIO POI AVVISA LUI E GLI ALTRI «IL TALENTO VA MIGLIORATO O DIVENTA PRESUNZIONE»

Estratto dell'articolo di Paolo Tomaselli per il “Corriere della Sera”

Gigio avvisato, mezzo salvato. Luciano Spalletti dà un’unica indicazione sulla formazione di stasera contro l’Ucraina e riguarda il portiere: «Donnarumma sarà titolare» gioca d’anticipo il c.t., che […] si concede […] una piccola ma utilissima lezione sul talento, fatta da chi non ne ha avuto abbastanza da calciatore per arrivare a questi livelli, ma è riuscito ad arrivarci da tecnico, […] senza che nessuno gli regalasse nulla.

«Se giochi portiere paghi sempre carissimo il minimo errore che fai, se di errore si vuol parlare: ma è normale farne. A lui non viene perdonato di essere un ragazzo prodigio, che ha bruciato le tappe: a vent’anni era già al top come Messi. E siccome noi tutti si è fatta fatica e s’è dovuto lavorare forte per arrivare a un determinato livello, allora si aspetta al varco chi ha avuto in dono quel talento per poi andarlo a colpire. C’è questo modo di ragionare. […].».

Spalletti scrive con la sua prosa avvolgente un avviso ai naviganti, lo infila nella bottiglia e lo getta nel mare di una stagione appena iniziata, delicatissima per il portiere in discussione a Parigi […] e adesso anche in Nazionale. Di nuovo. E pazienza se proprio a San Siro, dove due anni fa Gigio fu massacrato di fischi contro la Spagna, dodici mesi fa giocò una grande partita con l’Inghilterra di Harry Kane.

A quelli come Donnarumma, non viene perdonato nulla. Soprattutto di dissipare il dono che hanno ricevuto. Rispetto o presunzione «Si perché poi ragazzi prodigio devono avere rispetto del talento che gli è stato donato — continua Spalletti — perché questo talento va migliorato con impegno: solo allora, per chi ti guarda, diventa più difficile colpirti. Se non lavori sul talento, allora invece diventa presunzione. Lavorarci vuol dire non banalizzare ciò che ti è stato donato e provoca negli altri anche più rispetto».

In sintesi: Gigio alzati dagli allori dove ti sei seduto dopo la vittoria dell’Europeo da assoluto protagonista e il passaggio al Psg e ritrova la continuità: dentro un’annata chiave, ma anche dentro la stessa partita. Perché sono i dettagli che fanno la differenza. E anche perché la concorrenza non aspetta, Meret con Spalletti ha vinto lo scudetto e Vicario è partito fortissimo in Premier con il Tottenham […]

Un messaggio che poi Spalletti generalizza in un’altra risposta […] «Nelle mie scelte farò calciatori contenti e scontenti ma sarà sempre per il bene della Nazionale. Non lo dico io, lo dice la mia storia. Anche quando facevo casino con un singolo era sempre per il bene della squadra, non per una mia presa di posizione. Ora che sono c.t. questo succederà ancora di più: sarò ferocissimo in queste scelte, per il bene della Nazionale». […]

2. ITALIA, PROBLEMA PER TONALI: OUT PER L'UCRAINA, IN DUBBIO PER LA CHAMPIONS CONTRO IL MILAN

Estratto da www.calciomercato.com

Luci a San Siro? Non per Sandro Tonali. L'atteso ritorno al Giuseppe Meazza del grande ex del Milan non ci sarà con la maglia dell'Italia. Il centrocampista italiano che contro la Macedonia era stato utilizzato dal 1' da Spalletti per la nuova avventura azzurra nelle qualificazioni ai prossimi Europei è stato costretto a dare forfait e in vista della partita di questa sera contro l'Ucraina non è stato inserito nella lista dei convocati e seguirà la gara in tribuna insieme al quarto portiere Provedel e al terzino sinistro Leonardo Spinazzola.[…]

