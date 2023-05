9 mag 2023 12:38

ATTENZIONE, SMOBILITAZIONE! - PERCHE’ A NAPOLI DOPO LO SCUDETTO SI PARLA SOLO DI ADDII? GIUNTOLI SALUTA E VA ALLA JUVE – OSIMHEN, VALUTATO 150 MILIONI, FA GOLA A MEZZA EUROPA (IN CASO DI PARTENZA, SI PROVERA’ A PRENDERE BETO DELL’UDINESE) – E KIM? PER IL NAPOLI NON È IN VENDITA, MA LA CLAUSOLA RESCISSORIA LO RENDE UN POTENZIALE OBIETTIVO PER DIVERSE SQUADRE IN PREMIER, AD INIZIARE DA CITY E UNITED – COME MAI DE LAURENTIIS NON HA ANCORA INCONTRATO SPALLETTI?