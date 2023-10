2 ott 2023 14:48

ATTIMI DI PAURA DURANTE LA PARTITA TRA WAALWIJK E AJAX: IL PORTIERE DELLA SQUADRA DI CASA, ETIENNE VAESSEN, VIENE COLPITO ALLA TESTA DURANTE UN DURISSIMO SCONTRO DI GIOCO E PERDE I SENSI - GLI ALTRI CALCIATORI IN CAMPO HANNO FORMATO UN CORDONE INTORNO A LUI PER PERMETTERE L'INTERVENTO DEI MEDICI, CON MOLTI CHE NON RIUSCIVANO A CONTENERE LE LACRIME - IL 28ENNE È STATO RIANIMATO E TRASPORTATO IN OSPEDALE: HA RIPRESO COSCIENZA, ANCHE SE HA RACCONTATO DI NON RICORDARE COSA SIA SUCCESSO… - VIDEO