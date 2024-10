ATTIMI DI PAURA PER FRANCESCO FLACHI! L’EX CALCIATORE DI FIORENTINA E SAMP E’ STATO COLPITO DA INFARTO IN CAMPO A RAPALLO MENTRE STAVA ALLENANDO LA PROPRIA SQUADRA. SUBITO OPERATO, GLI È STATO APPLICATO UNO STENT – “STO BENE, LA PROSSIMA SETTIMANA CONTO DI TORNARE ALLA VITA NORMALE” – FLACHI IN PASSATO RACCONTO’ I SUOI PROBLEMI CON LA COCAINA: “LA DROGA MI FACEVA SENTIRE PIÙ FORTE. PENSI SEMPRE DI SMETTERE MA LA TENTAZIONE RIMANEVA. NON È STATO FACILE RICOSTRUIRSI, AVEVO I SOLDI E A UN TRATTO SONO FINITI”

Da corrieredellosport.it

FRANCESCO FLACHI

Attimi di paura, ma con tutto che si è risolto per il meglio, per Francesco Flachi. L'ex calciatore di Sampdoria e Fiorentina - tra le altre - nella serata di giovedì 17 ottobre è stato colpito da un infarto. Il fatto è accaduto mentre il classe 1975 si trovava in campo, ad allenare il Psm Rapallo, squadra militante nel girone B del campionato di Promozione. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Lavagna, Flachi è stato sottoposto a intervento, perfettamente riuscito, nel quale gli è stato applicato uno stent.

Il messaggio di Flachi dopo l'intervento

FRANCESCO FLACHI

Attraverso i propri canali social, lo stesso Flachi ha voluto rassicurare sulle proprie condizioni: "Sto bene, tutto procede per il meglio, i controlli per fortuna danno indicazioni confortanti. La prossima settimana conto di tornare alla vita normale e intanto voglio mandare un grande abbraccio a tutti, ringraziando ogni persona per il sostegno che mi ha dato in queste ore". Intanto, la Sampdoria ha voluto mandare un messaggio al suo ex giocatore, pubblicando sui social un post a lui dedicato. Nei prossimi giorni il classe '75 sarà sottoposto a una nuova operazione per un'ulteriore pulizia coronarica.

