5 nov 2024 16:29

ATTIMI DI PAURA PER TAYLOR FRITZ E LA FIDANZATA MORGAN RIDDLE: UN LADRO CERCA DI ENTRARE IN CASA E LUI SI DIFENDE CON UNA RACCHETTA - LA COPPIA HA SENTITO QUALCUNO IN PIENA NOTTE PROVARE A DIGITARE IL CODICE DELL’APPARTAMENTO CHE I DUE AVEVANO TROVATO SU AIRBNB A LONDRA. NEL TENTATIVO DI DIFENDERSI FRITZ HA PRESO IN MANO LA RACCHETTA SCATENANDO LA REAZIONE IRONICA DELLA COMPAGNA: “DI TUTTE LE POTENZIALI ARMI IN CASA, QUEST'UOMO HA AFFERRATO UNA RACCHETTA DA TENNIS”