Estratto dell'articolo di Stefano Semeraro per www.lastampa.it

federer wimbledon

Sarà in grande stile, strabordante, commovente, popolare. […] Parliamo della festa che l'All England Club, il circolo privato che dal 1877 organizza il torneo di Wimbledon, ha annunciato di voler dedicare a luglio a Roger Federer.

«Roger è un grandissimo campione. Abbiamo un rapporto molto stretto - ha ammesso il presidente del club, Ian Hewitt -. Sono lieto di annunciare che Roger verrà a trovarci in qualità di socio. È sempre il benvenuto. E sì, a tempo debito celebreremo i suoi successi in modo appropriato a Wimbledon». E poi, in maniera sibillina: «Seguiranno ulteriori informazioni».

federer wimbledon

[…] Sicuramente ci sarà la consegna di un trofeo, una targa, una coppa, più difficile ma non impossibile una sua presenza in campo in finale accanto alla principessa Kate per la premiazione dei vincitori. E comunque tante lacrime. Del resto l'addio dello scorso settembre alla Laver Cup è stato sicuramente emozionante, traboccante di sentimenti; ma nell'idea di salutare il tennis al termine di una esibizione, seppur ricca e ormai consolidata, si mescolava un retrogusto amaro.

Federer a Wimbledon è già tornato l'anno scorso, nella sfilata dei campioni per i cent'anni del Centre Court, in abito scuro e sneakers bianche, mentre le sue ultime uscite agonistiche non erano state esattamente felici: la sconfitta in finale del 2019 contro Djokovic dopo i due matchpoint sciupati; e il terribile 6-0 incassato da Hubert Hurkacz nei quarto del 2021. […]

federer 19

Fra l'altro le voci che lo vogliono comunque presente a Church Road in qualità di commentatore per la BBC sono sempre più insistenti, magari non per tutto il torneo ma per le fasi finali. Attendiamo dunque nuovi aggiornamenti, e ricordiamoci che i grandi campioni non spariscono mai: al massimo cambiano ruolo.

