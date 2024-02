AU REVOIR, PARIS! - KYLIAN MBAPPE' HA COMUNICATO AL PRESIDENTE DEL PSG, NASSER AL-KHELAIFI, CHE LASCERÀ IL CLUB A PARAMETRO ZERO A FINE STAGIONE - PUR DI LASCIARE LA FRANCIA, IL 25ENNE RINUNCERA' A UN MAXI BONUS DA OLTRE 200 MILIONI DI EURO - LA NUOVA SQUADRA DELL'ATTACCANTE DOVREBBE ESSERE IL REAL MADRID, CHE LO CORTEGGIA DA DIVERSI ANNI, MA NON SI ESCLUDONO COLPI DI SCENA…

Kylian Mbappé lascerà il Paris Saint Germain a parametro zero a fine stagione. La notizia era già nell'aria da tempo con i rumors sul Real Madrid che si rincorrono da ancora prima, ma ora il tutto ha preso i crismi dell'ufficialità. Il giocatore, come riportato da The Athletic ha infatti informato il patron del club parigino Nasser Al-Khelaifi della decisione presa per il proprio futuro.

NIENTE RINNOVO - Sul tavolo, infatti, Mbappé aveva ancora a tutti gli effetti la possibilità di esercitare la clausola automatica di rinnovo del suo attuale accordo con il PSG che gli avrebbe portato non solo un ulteriore bonus salariale, ma anche un altro assegno alla firma per un totale di oltre 200 milioni di impegno monetario annuo. […]

PARTE LA BATTAGLIA PER ACQUISTARLO

Del Real Madrid e della corte serrata che Florentino Perez sta portando avanti con lui abbiamo detto, le alternative però non mancano e non mancheranno. Il Liverpool sta programmando una rivoluzione estiva e, in seguito all'addio di Klopp è in cerca del gran colpo per ridare animo alla piazza. L'Arsenal vorrebbe Mbappé per fare di lui il nuovo Henry e tornare a vincere titoli, il Manchester United che è in rifondazione ha bisogno di un nuovo leader e non ci si fermerà qui.

