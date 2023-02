9 feb 2023 14:51

AUDIO-FLASH! LE PAROLE DURISSIME DELL'EX CT DELL'UNDER 21, GIGI DI BIAGIO, SU NICOLÒ ZANIOLO: “IO L'HO CACCIATO DALL'UNDER, L'HO MANDATO IN TRIBUNA, L'HO SFONNATO, SPERANDO DI POTERE ANCORA PRENDERLO IN TEMPO, MA NIENTE. ORA TUTTI MI DANNO RAGIONE. È UN PROBLEMA GRANDE PER LUI, NON CAPISCE UN CAZZO...”