17 feb 2023 14:36

AURELIO DE LAURENTIIS SENTE PROFUMO DI SCUDETTO E COMPRA UNA CASA A POSILLIPO, NON TROPPO DISTANTE DA DOVE ABITAVA DIEGO ARMANDO MARADONA - L'ACQUISTO DELLA MAGIONE SAREBBE UN SEGNALE IMPORTANTE, NON SOLO DELLA SUA COMPLETA NAPOLETANIZZAZIONE, MA DELL'INTENZIONE DI CONTINUARE A INVESTIRE NEL PROGETTO SPORTIVO AVVIATO NEL 2004, NONOSTANTE LE VOCI (DA LUI RIFERITE) DI OFFERTE MILIARDARIE PER ACQUISTARE IL NAPOLI