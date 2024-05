AURELIONE AZZECCAGARBUGLI: COME RIFONDERA’ IL SUO NAPOLI? - DE LAURENTIIS E’ TENTATO DA ANTONIO CONTE MA NE TEME IL CARATTERE (SENTI CHI PARLA!) - AGLI AMICI PARLA DI QUATTRO POSSIBILITÀ PER LA PANCHINA DEGLI AZZURRI: ANTONIO CONTE, VINCENZO ITALIANO, STEFANO PIOLI E DOMENICO TEDESCO – PER LA DIFESA, SI TRATTANO BUONGIORNO E CALAFIORI - L'OFFERTA DEL CHELSEA: OSIMHEN IN CAMBIO DI LUKAKU PIÙ 90 MILIONI…

AURELIO DE LAURENTIIS

NAPOLISPIA - DE LAURENTIIS TENTATO DA CONTE MA NE TEME IL CARATTERE (SENTI CHI PARLA). AGLI AMICI HA CONFIDATO I NOMI CHE GLI FRULLANO IN TESTA PER LA PANCHINA DEL NAPOLI (E PER LA DIFESA)

Carlo Tarallo per Dagospia

La notizia certa (non buona per i tifosi azzurri) è che Aurelio De Laurentiis non ha ancora deciso chi allenerà il Napoli il prossimo anno. Agli amici parla di quattro possibilità: Antonio Conte, Vincenzo Italiano, Stefano Pioli e Domenico Tedesco. Conte lo tenta assai ma ne teme il carattere ruvido (che è esattamente quello che serve per resuscitare una squadra rammollita e sbandata). Conte a Napoli verrebbe immediatamente, chiede autonomia gestionale totale e tre acquisti importanti, uno per ciascun reparto. Per la difesa, un vero colabrodo, Aurelio tratta Buongiorno e Calafiori.

antonio conte 1

OSIMHEN IN CAMBIO DI LUKAKU PIÙ 90 MILIONI: IL NAPOLI VALUTA L'OFFERTA DEL CHELSEA

Estratto dell’articolo di Andrea Molinari-Redazione gianlucadimarzio.com per www.corriere.it

«Sapevamo già che sarebbe andato via a giugno». A gennaio, De Laurentiis parlava già al passato di Osimhen. Come a dire: «Non resterà a Napoli ancora a lungo». E ora che si avvicina il calciomercato estivo si sta preparando l’asta per l’attaccante che vuole tentare una nuova esperienza all’estero. Le squadre interessate? Da tempo c’è il Psg di Luis Enrique, ma nelle ultime settimane ci sono stati anche dei contatti con il Chelsea. […]

victor osimhen

Non c’è ancora trattativa né con gli inglesi, né con i francesi. Ma che le parti abbiano già cominciato a sentirsi per capire la fattibilità dell’operazione è confermato. Il Paris da tempo ha manifestato un interesse per Osimhen, considerato ideale per sostituire […] Mbappé. Ma a pensarci […] è anche il Chelsea, a cui il Napoli ha dettato le condizioni. L’attaccante viene valutato circa 150 milioni di euro, gli inglesi stanno capendo se arrivare a offrire fino a 90 milioni di euro più il cartellino di due giocatori: un giovane ancora da stabilire, ma soprattutto Romelu Lukaku.

Perché proprio Lukaku? […] L’attaccante […] piace da tempo al ds in pectore del Napoli, Manna, che già l’anno scorso da dirigente della Juventus aveva avviato una trattativa con il Chelsea, una volta appurato che con l’Inter non se ne sarebbe fatto più nulla. […]

romelu lukaku roma verona

Il rebus allenatore

[…] Il Napoli sta aspettando una risposta da Pioli che resta tra i favoriti, con Italiano che presto verrà nuovamente incontrato […] In standby Conte (ha dato la disponibilità, ma chiede un triennale da 9 milioni netti a stagione) e Gasperini, che ancora non ha fatto capire se rinnoverà o meno con l’Atalanta. […]

stefano pioli ROMELU LUKAKU SIMONE INZAGHI