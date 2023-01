31 gen 2023 17:10

AURELIONE, ER MEJO TROLL DEL WEB! "LO VINCIAMO LO SCUDETTO? NO, PERCHÉ ADESSO METTO UN PREMIO A TUTTI I GIOCATORI DI 100 MILIONI PER NON VINCERLO" – DE LAURENTIIS SCATENATO IN UNA TELEFONATA STRACULT CON UN TIFOSO: “I NAPOLETANI MI HANNO ROTTO IL CAZZO. A VOI NAPOLI VI RINCOGLIONISCE. ALTRO CHE TRICOLORE, QUEST'ANNO SE NON VINCIAMO LA CHAMPIONS VI MANDO TUTTI AFFANCULO A TUTTI QUANTI” – LA PRECISAZIONE DI ‘O PRESIDENTE: “CI SIAMO DIVERTITI UN PO’, HO DETTO TUTTE COSE FALSE TRANNE UNA…” – VIDEO