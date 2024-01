AVE MOU! GIANCARLO DOTTO, CHE OGGI DA’ IL CALCIO DELL’ASINO A MOURINHO DEFINENDOLO “UN NARCISO EGOICO” E’ LO STESSO CHE HA RACCONTATO IN UN LIBRO IL DELIRIO E L'ESTASI DEI ROMANISTI PER L'ARRIVO DELLO "SPECIAL ONE" – "QUEL 4 MAGGIO 2021 I TIFOSI GIALLOROSSI NON LO DIMENTICHERANNO FACILMENTE. LA STESSA COSA DI NAOMI CAMPBELL CHE S’INFILA NOTTETEMPO NEL TUO PULCIOSO LETTO DI AVANZO UMANO. TUTTI SONO PRONTI A FARSI AFFASCINARE DAL DOMANI. LO DICE CÉLINE, NE SONO UNA PROVA I ROMANISTI"

IL PRIMO CAPITOLO DEL LIBRO DI GIANCARLO DOTTO "AVE MOU"

4 maggio 2021. Ufficiale: José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma”.

mourinho in tribuna a san siro - milan roma

Ma vaffanculo! Ufficialmente. Te, tua madre e i tuoi sedici e sedicenti parenti. Agenzie, siti, news, maledette piattole, sudici fanfaroni, battono a più non posso il sadico scherzo all’ora sacra della pennica, quando il romano di una volta ma pure quello di oggi non è disposto a visioni oniriche che non siano quelle della trippa al pecorino e lo svenimento conseguente da sana e consapevole libidine.

La burla non si smorza. Insiste. Tutti i buontemponi del pianeta complici della trama, a farsi beffe del povero romanista e dei suoi stracci. Lo schiaffone di Manchester, l’ultimo cappello da asino in testa. L’ultimo sogno finito in vacca. Ora sono i telegiornali ufficiali a darci dentro. Impazziti. Sky Tg 24. Cristo santo! Allora è tutto vero? Ma può essere vero ciò che non è verosimile?

mourinho harry potter

La stessa cosa di Naomi Campbell, la pantera, non proprio all’apice ma quasi della sua bellezza, che s’infila nottetempo nel tuo pulcioso letto di avanzo umano, la cui storia è riassumibile in meno di dieci barzellette e zero titoli. E ti dice, Naomi, nel suo babydoll di pelle nero tenebra, uno schianto di donna, feromoni che impazzano da ogni millimetro di carne: “Daje, vecchio panzone, vediamo che sai fare, mettimi in cinta tu che, se no, lo faccio io”. Destinazione paradiso. O Tony Bennett che si presenta inatteso al tuo matrimonio o al tuo funerale, con il suo abito blu e la pochette rossa, e canta Cheek to Cheek accompagnato da Lady Gaga, in cambio di un ragionevole obolo, pochi milioni di euro. Miraggi, appunto. Ma, cosa non è un miraggio a questo mondo?

ave mou cover

“La Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà…”. Quel pomeriggio del 4 maggio 2021, San Ciriaco di Gerusalemme, il giorno in cui, 72 anni prima si schianta il Grande Torino a Superga e nasce, 92 anni prima, Audrey Hepburn, la diva di Vacanze romane, i tifosi romanisti non lo dimenticheranno facilmente. Il sussulto del cuore che diventa tumulto. Ci si rimbalza la notizia nell’orgia dei whatsapp come a sentirsi meno soli in quel colpevole delirio di mitomani. Tutto vero? Ma no, certo che non può essere vero! Ti pare? Mourinho alla Roma?

C’è già stata Biancaneve nella capanna dei Sette Nani, ma era per l’appunto una balla romanzata di quel sadicone di Walt Disney. Sette strati di pelle non bastano. Da romanista a romanista. Allucinazioni a confronto. “Hai letto anche tu?”. Non sta scritto nelle stelle e nemmeno nelle stalle. Naomi Campbell nel nostro letto? La stratosfera che accetta di giacere nella tua miserevole cuccia. Complice del tuo sogno più bacato, del tuo orgasmo più malato.

In quanto a brividi erotici, noi romanisti, non eravamo andati oltre il tristissimo finto strip-tease di Sabrina Ferilli al Circo Massimo, davanti a un milione di arrapatissimi tifosi, per lo scudetto vinto non per la Ferilli discinta. I tre magi in uno, oro, incenso e mirra, con la faccia da putto sciamanico, a te bambinello che, tutt’al più, avresti potuto sospirare una visita di Madre Teresa al tuo capezzale.

MOURINHO

Una città intera in preda alle visioni. “Non ci credo nemmeno se lo vedo”, e poi “Sì, lo vedo, ma non ci credo lo stesso”.

Fino al giorno prima, solo un mitomane grave (a Roma li chiamano benevolmente “cazzari”, non sapendo che siamo tutti mitomani noi viventi, chi più chi meno) avrebbe potuto mettere insieme Mourinho e la Roma, salvo annegare un secondo dopo in un mare di pernacchie. L’incredulità, sentimento che si accompagna allo stupore, spiega da sé il carisma dell’uomo. Incredulità di una tifoseria intera, ma di tutto il sistema calcio Italia, attraversato all’istante da una non misurabile scossa di adrenalina che non si placa a distanza di giorni.

josè mourinho

Tutti sono pronti a farsi affascinare dal domani. Lo dice Céline, ne sono una prova i romanisti. Il mondo è pieno di alberi che hanno l’ampiezza forte e avvolgente dei grandi sogni. L’attitudine a sognare del tifoso giallorosso è unica al mondo, oltre che irriducibile. Un vero e proprio talento che sconfina appena può, cioè sempre, nel delirio. Ma questa volta, ragazzi, con la storia di Mourinho, abbiamo esagerato!

mourinho friedkin