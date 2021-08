AVETE CAPITO COME SEGUIRE IL CALCIO IN TV SENZA ANDARE IN TILT? - AMAZON PRIME TRASMETTERÀ LA MIGLIOR GARA DEL MERCOLEDÌ DI CHAMPIONS, CON IL RESTO DELLE PARTITE SU SKY: TUTTA LA COPPA COMUNQUE È DISPONIBILE SU MEDIASET INFINITY A 7,99 EURO AL MESE - INDISPENSABILE PER VEDERE LA SERIE A È INVECE DAZN, A 29,99 EURO AL MESE: MA ALLA STESSA CIFRA (34,99 DAL 17 AGOSTO) CON TIMVISION SI POTRANNO SEGUIRE (ANCHE PER CHI NON È CLIENTE TIM NÉ FISSO NÉ MOBILE) SIA GLI EVENTI SU DAZN SIA QUELLI SU INFINITY...

Valerio Felletti per "Libero Quotidiano"

La rivoluzione in tv per il calcio in Italia è pronta a scattare. Si parte stasera, con l'esordio di Amazon Prime Video che trasmetterà la Supercoppa Uefa tra Villarreal e Chelsea. Ma le novità non si fermeranno qui, tra la Coppa Italia su Mediaset e, soprattutto, tutta la Serie A su Dazn, in un vortice di cambiamenti che ha riguardato anche telecronisti e opinionisti.

Si comincia quindi oggi, con il ritorno in cabina di commento di Sandro Piccinini (tre anni dopo l'ultima telecronaca, la finale dei Mondiali 2018 tra Francia e Croazia su Mediaset) che accompagnerà l'esordio del calcio in streaming su Amazon in Italia con Chelsea-Villarreal (ore 21): al suo fianco ci sarà Massimo Ambrosini (che sarà anche su Dazn), mentre in studio ci saranno Giulia Mizzoni con Gianfranco Zola, Federico Balzaretti e l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese, appena ritiratosi non senza polemiche.

Amazon soprattutto però sarà la casa della miglior gara del mercoledì di Champions, con una squadra di talent e giornalisti a cui si aggiungeranno anche Alessia Tarquinio, Marco Cattaneo, Julio Cesar, Claudio Marchisio, Luca Toni e Clarence Seedorf.

Non mancheranno i volti noti anche su Dazn, che, tra gli altri eventi, trasmetterà tutta la Serie A con 10 gare a giornata: tra gli opinionisti ci saranno lo stesso Ambrosini, Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini, Riccardo Montolivo e Andrea Barzagli, anche se a far notizia sono in particolare le conferme di Pierluigi Pardo e Diletta Leotta, oltre all'arrivo di Giorgia Rossi.

Intanto, a 10 giorni dal via del campionato, resta il dubbio su come Dazn trasmetterà la Serie A nei locali pubblici: il tema sarà al centro dell'assemblea dei club convocata per venerdì, con la principale ipotesi che porta a Sky, in pole per mandare in onda tutte le gare in bar, hotel e ristoranti.

La conferma su Dazn di Pardo ha portato, invece, allo scontro con Mediaset. La tv del Biscione ha annunciato una azione legale contro il giornalista (voce della Champions in chiaro negli ultimi anni), decidendo poi di sostituirlo con Riccardo Trevisani, che ha lasciato Sky.

Il calcio su Mediaset, inoltre, vedrà la grande novità della Coppa Italia: si parte venerdì con le sfide dei trentaduesimi, tutte live su Italia 1 e Canale 20. Nessuna novità, invece, per l'ex compagno di telecronaca di Trevisani, ovverosia Lele Adani: dopo l'addio a Sky, l'ex difensore per ora non ha ancora trovato un nuovo posto come opinionista esta valutando le opzioni.

Un nuovo, complesso, quadro che interessa gli appassionati, che in questi giorni dovranno anche scegliere come seguire il calcio nei prossimi anni. Dazn resta fondamentale per seguire tutta la Serie A (oltre a Serie B, Europa League e la Liga tra gli altri), con un prezzo da 29,99 euro al mese.

Su Sky, invece, si potranno seguire tre gare di Serie A, la Serie B, quasi tutta la Champions (121 gare su 137, con le altre 16 su Amazon), Premier e Bundesliga: costo complessivo sul satellite 35,9 euro al mese (Sky Tv da 14,9 euro, Sky Calcio da 5 euro e Sky Sport da 16 euro), o in alternativa l'ipotesi streaming con Now, che offre tutto lo sport di Sky a 14,99 euro al mese.

UNICO PACCHETTO

Per chi fosse interessato invece alla sola Champions League, l'abbonamento a Mediaset Infinity costa 7,99 euro al mese (mentre la Coppa Italia resterà gratuita in chiaro, così come le 16 migliori gare di Champions del martedì), mentre Amazon Prime (quindi non solo l'offerta streaming ma anche tutti i servizi Prime) costa 3,99 euro al mese o 36 euro annui.

Resta però la possibilità di riunire tutto il meglio in un unico pacchetto in streaming con TimVision: con 29,99 euro al mese (34,99 dal 17 agosto), infatti, si potranno seguire (con possibilità di abbonamento anche per chi non è cliente Tim né fisso né mobile) sia gli eventi su Dazn che quelli su Infinity. Avendo quindi a disposizione, di fatto, tutta la Serie A e quasi tutta la Champions League, riducendo così il "problema" dei diversi abbonamenti.

