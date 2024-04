AVETE CAPITO PERCHÉ LA POVERA GOGGIA CADE SEMPRE? HA DUE PIEDI SINISTRI. BASTA VEDERE LA COPERTINA CHE RITRAE LA CAMPIONESSA DI SCI SU “7”! - “GILETTI? VI SIETE FISSATI. SONO INNAMORATA DELLA VITA. TROVARE UN FIDANZATO PER ATLETI DEL NOSTRO LIVELLO NON È FACILE” – LA BRIGNONE CHE NON L'HA RICORDATA A SANREMO ("NESSUN DISPIACERE"), LE RISATE CON FIORELLO, I FIGLI (“UNA DONNA E’ REALIZZATA ANCHE SENZA”) E LA PAURA: “IL PENSIERO DI RIFARMI MALE MI TERRORIZZA” - VIDEO

Manuela Croci per https://www.corriere.it/sette/ - Estratti

«Sto molto bene, sono contenta. Questa stagione non sono partita "a tutta" anche a causa del Covid che ho avuto a dicembre. Tuttavia, per ora, ho portato casa sei podi e una costanza mai vista in tutti i miei anni. Siamo a metà delle gare, mi prendo qualche giorno di riposo e ricomincio più forte. Sciare sulle piste di casa? Ma no, questi sono gli unici giorni in cui posso approfittarne per dormire».

Era il 1° febbraio 2024, Sofia Goggia parlava circondata dalle sue montagne con un bottino di 792 punti in classifica generale di Coppa del Mondo e una voce squillante che poche volte le avevo sentito. Una lunga chiacchierata per un'intervista che poi è rimasta lì, sospesa come il fiato di tutti i tifosi quando quattro giorni dopo, su una pista a Ponte di Legno, è caduta fratturando tibia e malleolo tibiale. Stagione finita. L'elicottero, l'intervento a Milano, i primi 20 giorni «in cui ero disperata, vedevo tutto nero. Stavo lì, buttata su quel divano anche di notte». Piano piano, sono arrivate la fisioterapia e le prime sedute in palestra. Fino a ritrovare la forza di ricordare quei momenti: «È stata dura parlarne, ancora oggi mi viene il magone».

Ma ora Sofia ha voglia di mordere le vita, di tornare la campionessa grintosa e vivace («anche spigolosa, come la mia sciata») che ha conquistato 2 medaglie Olimpiche e 2 Mondiali, 4 Coppe del Mondo di discesa libera. Trofei che sono tutti lì sulla libreria grigia che fa bella mostra appena si entra nella sua casa alle porte di Bergamo. Vicino c'è un quadro enorme che alterna varie sfumature di grigio: «Me lo sono regalata per i miei 31 anni. Mi piace l'arte, è una delle cose che ho in comune con mio padre. Lui dipinge, il 6 aprile inaugura una mostra al castello di Ubiale Clanezzo».

Vuole tornare a sorridere e a giocare, Sofia. E lo fa assecondando i suggerimenti di Massimo Sestini, autore degli scatti di queste pagine, e raccontandosi a cuore aperto accudita dal suo cane Belle, che non la lascia sola un secondo, coccolata dalla musica che rimbalza dal telefonino a una cassa Bluetooth regalandoci un pomeriggio Anni 70: «Adoro Mina, Renato Zero, Celentano e Vanoni. Ma in generale ascolto di tutto». E intanto sui vetri delle finestre ci sono decine di coccinelle «non sono superstiziosa, la fortuna in sé non so se esiste davvero».

Torniamo a prima della caduta, come si sentiva?

«Ero serena, e per me che sono sempre irrequieta, è strano. Associare Sofia Goggia alla serenità è un ossimoro».

Quando si è resa conto di essersi fatta male?

«Non mi ero ancora fermata, stavo ancora strisciando sulla neve e... (si ferma a riprendere fiato) sentivo che non avevo più il piede attaccato alla gamba. Non avevo male, lo scarpone era una morsa. Mi sono messa in ginocchio, ho spostato il piede sinistro davanti e provato a tirare il destro. Ma niente, mi sono riaccasciata».

Sulla porta di casa c'è un cartello nero con l'elenco di tutte le gare della stagione 2023/2024.

«Avevo trascritto date, luoghi, specialità. Dopo ogni discesa segnavo i punti accumulati. Mi ha fatto malissimo tonare dopo l'ospedale, chiudere la porta e fissare quel calendario che non sarà mai più riempito da Garmisch in poi. Non ho ancora avuto la forza di mettere una X su quei rettangoli vuoti. So che devo trovare la forza di staccare quel foglio per andare oltre».

C'è un'altra scritta, sul frigo: «Ricordati perché».

«Intanto devo ricordami "de magnà de meno"... Al tortino al cioccolato fondente non resisto. E poi voglio tenere sempre a mente quali sono i miei sogni, i miei obiettivi e avere la rettitudine nel perseguirli. Un'atleta lo è tutti i giorni dell'anno. Adesso sto meglio, ma ci sono stati giorni in cui faticavo a darmi un obiettivo, l'unica cosa che pensavo era tirare sera e provare ad addormentarmi».

Goggia e Belle fotografate nel giardino di casa

Ha mostrato la cicatrice su Instagram con una foto e una frase di Elena Fanchini: "Se questo è il piano che Dio ha riservato per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo".

«L'aveva detta quando le era tornato il tumore. Era una ragazza di una genuinità autentica, quasi da commuovere. Non riesco a credere che non c'è più. È come se la sentissi, il suo ricordo è vivido. Elena è riuscita a dire questa frase in un momento tanto difficile, io ho preso forza dalle sue parole e le ho fatte mie».

Voglia di maternità?

«Non è il momento. Magari un giorno.... Credo che una donna possa sentirsi realizzata anche senza figli».

Voi atleti state parecchio tempo via da casa, crescete insieme: si diventa un po' "fratelli"?

«Sono persone che non ti sei scelta. L'importante è comportarsi con rispetto e onestà. Poi ogni tanto ci sono screzi, come in tutti gli ambiti».

Federica Brignone, ospite al Festival di Sanremo , non le ha mandato un saluto. Delusa?

«No. Mi è spiaciuto che si sia parlato più del fatto che non mi abbia ricordato che della sua presenza su quel palco come rappresentante dello sci italiano. Non è facile per un atleta riuscire a tenersi una cosa in mente quando hai tempi stretti e l'emozione dell'Ariston. Per me la sua non è stata una mancanza».

Cos'è per Sofia Goggia lo sci?

(Si ferma a pensare e pesare le parole, è accaduto spesso)

«È il riflesso di quello che hai dentro, del tuo carattere. Hai un tracciato, delle qualità e puoi contare sulla tua forza, sul lavoro che hai fatto con consapevolezza. Mi piace sciare in velocità. Adoro la discesa libera, è interpretazione ed estro: immagino una linea e provo a disegnarla a modo mio.

Sono fuoco su ghiaccio: sulla neve fredda esprimo me stessa e quello che mi brucia dentro. Il mio obiettivo personale è sentire di valere indipendentemente dal colore delle medaglie vinte. Spesso gli atleti cercano il proprio valore nei podi e nei successi, ma se li raggiungi è perché tu vali. Guardi cosa è successo a Simone Biles: ha messo la sua identità nel valore delle medaglie».

Anche Jannik Sinner ha iniziato sciando.

«Come lui, da piccola alternavo gli scarponi con la racchetta. Dirò di più, se il mio maestro di tennis fosse stato più convincente rispetto a quello di sci, forse avrei scelto racchetta e pallina».

Si è chiesta come sarà rimettere gli sci?

«Mi sono già vista rimettere gli sci dopo un intervento. Questo è il settimo. Se riuscirò ad avere un buon recupero della caviglia abbinato a un ottimo lavoro fisico, la cosa importante sarà concentrarsi giorno per giorno per recuperare anche in pista. Non sarà semplice, il piede avrà bisogno di un adattamento importante nello scarpone, la frattura è molto bassa: ho una piastra sul collo della caviglia, e quando questa è piegata e lo sci vibra, l'articolazione ne risente».

C'è una pista del circuito maschile che le piacerebbe affrontare?

«Kitzbuhel, ma non nelle condizioni in cui scendono gli uomini. Non riuscirei ad approcciarmi al cancelletto. Però sarebbe bello provare dei passaggi».

C'è differenza tra uomini e donne nello sci?

«La FIS non prevede distinzioni tra atleti di sesso femminile e maschile, lo sci alpino è una realtà privilegiata. La retribuzione salariale è abbastanza paritaria, ci sono gare che ai colleghi maschi vengono pagate di più, perché hanno più incognite. Le piste sono diverse, gli uomini riescono a reggere delle curve con giri porta in cui noi donne faremmo davvero fatica. Il nostro è uno sport che evidenzia la differenza nella prestanza fisica che c'è tra uomini e donne».

Rinunce che voi fate e i colleghi maschi no?

«Il percorso è simile per entrambi. Noi abbiamo più difficoltà a mettere in piedi una famiglia fino a quando siamo in attività. Anche se Daniela Ceccarelli, ad esempio, ha gareggiato pure dopo la maternità».

Sparsi sulla libreria, tra le coppe e le medaglie, ci sono tre tapiri di Striscia la notizia.

«Il primo è quello davvero meritato. Staffelli me l'ha dato dopo un incidente d'auto: sono uscita di strada rotolando sul tornante sottostante fino a fermarmi con la macchina capovolta sul tetto di un furgone. Un miracolo, ma la dinamica è stata "esilarante". La mia vita è costellata di eventi tragicomici».

Una delle sue passioni è la moda. Nel dicembre 2022 andò, ancora vestita da sci e con la mano appena operata, a casa di Giorgio Armani.

«Sono state 24 ore pazzesche (la caduta in gara, l'intervento, l'incontro con lo stilista e, il giorno dopo, la vittoria a St Moritz, ndr). Sì, la moda mi piace: adoro il velluto, le giacche a mono o doppio petto, le camicie».

Ha mai fatto una spesa folle?

«Sono da sempre morigerata. Le uniche cose che mi concedo, quando sono a casa, sono cibi e vini di buona qualità, oltre a qualche cena fuori che diventa un modo per condividere il tempo con le persone a cui voglio bene. I soldi più che altro li investo».

In cosa?

«Fondi, con l'aiuto di papà. Poi ho amici bocconiani che mi hanno fatto fare buoni investimenti - cifre non ingenti - su start up. È giusto dare fiducia ai giovani».

Chi voleva essere Sofia da bambina?

«Non sapeva chi voleva essere, ma sapeva cosa voleva ottenere. Voleva vincere le Olimpiadi ed essere una campionessa di sci. Pensando a ciò che sognava quella bimba dico che ho vinto più del doppio di quanto lei potesse desiderare, ma meno della metà di ciò che avrebbe potuto vincere se avessi avuto una carriera... (si ferma e rimanda indietro una lacrima) senza infortuni».

Quindi ha realizzato il suo sogno.

«Sì, l'ho fatto conquistando l'oro Olimpico in discesa libera a Pyeongchang nel 2018. Cosa che avevo scritto in un tema a 9 anni. Ero fissata con questa disciplina anche se allora sciavo sulle Orobie che non offrivano tanto in termini di velocità. Se c'è una cosa di cui sono grata sono i valori che mi ha trasmesso Nicola, il mio primo maestro di sci a Foppolo: mi ha allenata per dieci anni, mi ha formata».

Nel 2020 Bergamo è stata molto colpita dalla pandemia, cosa ricorda di quelle settimane?

«Mi ero appena trasferita in questa casa e, ogni cinque minuti, sentivo un'ambulanza passare sulla provinciale. È stato un periodo tosto per tutta la città che ha sofferto in silenzio».

Come allora, ha trascorso il mese di marzo ferma tra le mura di questa casa.

«Ho pensato a delle connessioni: allora mi ero rotta il braccio, adesso la caviglia; uno stop forzato. Però se quattro anni fa ero in un momento mio di grande confusione, adesso ero serena, le cose della mia vita erano in ordine ed è per questo che ho faticato molto ad accettare l'infortunio».

È innamorata?

«Della vita, sempre. Non è facile per atleti del nostro livello vivere delle relazioni. Siamo in giro tanti mesi e se vuoi avere un partner devi incontrare una persona che ti capisca, ti faccia stare tranquilla e ti aspetti. Trovare tutto questo non è semplice».

Massimo Giletti è solo un amico?

«Oh, certo che voi giornalisti vi siete proprio fissati!».

Cosa farà dopo l'Olimpiade di Milano-Cortina 2026?

«Prima dell'infortunio pensavo che avrei fatto anche i Mondiali di Crans-Montana del 2027. Avrò 34 anni, vediamo. Non ho le idee ben chiare sul mio futuro. Certo, se Fiorello mi chiedesse di fare Viva Rai2 con lui, firmerei al volo».

C'è lui sullo sfondo del suo cellulare.

«Certo. Perché se vedi la foto di Fiore in cui sorride, ridi anche tu. Quando sblocco il telefono, lo guardo e penso che posso affrontare tutto con un mood più allegro».

Ha mai avuto paura?

«Tutti i giorni ho paura. Il mio motto è only the brave. Ma la realtà è che, anche se lascio trapelare l'idea di non temere nulla, mi confronto ogni giorno con la paura. Però credo anche che sia uno strumento importantissimo: se la schiacci vai nell'incoscienza, se ti fai guidare riesci a renderla costruttiva e non paralizzante».

Cosa teme oggi?

«Il pensiero di rifarmi male mi terrorizza. Se voglio tornare a primeggiare, dovrò spingere. E spingere può comportare dei rischi, è qualcosa che devi mettere in conto. Ma non è ora il tempo di pensarci».

