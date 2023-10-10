erdogan draghi gravina meloni gravina
AVEVA RAGIONE DRAGHI: "ERDOGAN E’ UN DITTATORE DI CUI ABBIAMO BISOGNO"! E INFATTI CI SERVIRA’. ITALIA E TURCHIA ORGANIZZERANNO INSIEME GLI EUROPEI DEL 2032 - L'ITALIA, CHE ERA MOLTO INDIETRO DA UN PUNTO DI VISTA POLITICO E CON L’AMMODERNAMENTO DEGLI STADI, ORA POTRÀ SFRUTTARE L’ASSE COL SULTANO DI ANKARA - NEL 2028 EUROPEI SI SVOLGERANNO IN REGNO UNITO E IRLANDA...-
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DAGOREPORT! MENTRE MELONI E SALVINI SONO PIÙ IMPEGNATI A FARSI I DISPETTI CHE A GOVERNARE, GLI ANALISTI FINANZIARI AMERICANI HANNO SEGNATO IL PUNTO DI SVOLTA: SE LO SPREAD, LO SCARTO TRA BTP E BUND, ARRIVA A 250 PUNTI, PARTIRÀ UNA COLOSSALE VENDITA DI TITOLI ITALIANI - LE BANCHE D’AFFARI, GLI INVESTITORI E LE BORSE SONO IN ALLERTA, CON I NERVI A FIOR DI PELLE PER LA GUERRA RUSSO-UCRAINA, GLI STATI UNITI ENTRATI IN UNA TURBOLENTA CAMPAGNA PRESIDENZIALE, L’UNIONE EUROPEA CHE STA MOSTRANDO IL SUO VUOTO DI AUTORITÀ INTERNO E LA DEBOLEZZA AI CONFINI (UNGHERIA E POLONIA). IN TALE SCENARIO, È RIESPLOSO IL CONFLITTO TRA ISRAELIANI E PALESTINESI DI HAMAS, CON LA PARTECIPAZIONE DELL'INTELLIGENCE DI IRAN, RUSSIA, CINA E IL FALLIMENTO DEL MOSSAD ISRAELIANO CHE NON HA PREVISTO L'ATTACCO - E QUANDO ARRIVANO I TEMPI DURI, I MERCATI SCARICANO I PAESI PIÙ DEBOLI. COME L’ITALIA...
GIUSEPPE CONTE SE NE SBATTE DELLE ELEZIONI REGIONALI: IL SUO UNICO OBIETTIVO E’ SORPASSARE IL PD DI ELLY SCHLEIN ALLE ELEZIONI EUROPEE DOVE SI VOTERÀ CON IL PROPORZIONALE - L’AVVOCATO CON LA POCHETTE SOGNA DI DIVENTARE IL LEADER DEL CENTROSINISTRA – IN PIEMONTE CHIARA APPENDINO SPINGE PER TROVARE UN ACCORDO COL PD PER UN TICKET CON CHIARA GRIBAUDO. E I SONDAGGI INCORAGGIANO L’INTESA: IL "CAMPO LARGO" SAREBBE UN PUNTO SOPRA AL CENTRODESTRA - MA CONTE ALLE MANOVRE SOTTO LA MOLE NON DA' ASCOLTO…
FLASH! – COME MAI NEGLI ULTIMI GIORNI L’EDITORIA CHE FA A CAPO AI POTERI FORTI (“ECONOMIST”, “BLOOMBERG”, “FINANCIAL TIMES”, “POLITICO”) SPARA CANNONATE CONTRO IL GOVERNO MELONI? SEMPLICE: ALLE BANCHE D’AFFARI E AI GROSSI FONDI D’INVESTIMENTO, LO STATALISMO DESTRORSO DEI FAZZOLARI (TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI BANCARI, DECRETO CAPITALI, ETC.) E’ PARI AL CROCIFISSO E AGLIO PER I VAMPIRI: INACCETTABILE. E ALLORA CANNONEGGIANO ATTRAVERSO I LORO MEZZI DI INFORMAZIONE E LO SPREAD PRENDE IL VOLO…
DAGOREPORT! – CON L’ACCORDO RAGGIUNTO SUI MIGRANTI, L’UNIONE EUROPEA TOGLIE ALLA DUCETTA LA SUA PRINCIPALE ARMA DI DISTRAZIONE DI MASSA. ORA “IO SO’ GIORGIA” (E TE CORCO) NON AVRÀ PIÙ ALIBI, E DOVRÀ PARLARE DELLA VERA EMERGENZA: LA CRISI ECONOMICA DEL PAESE (MES, FINANZIARIA, SPREAD, RATING, ETC.) – SALVINI E TAJANI NON ABBOCCANO AL COMPLOTTONE AGITATO DALLA DUCETTA, SUI "POTERI STORTI" CHE VOGLIONO UN GOVERNO TECNICO, E ORA LE LASCIANO IL CERINO IN MANO: VUOI FARE "QUI, COMANDO IO"? ED ORA STA A TE, NON AD ALTRI, INGURGITARE L'AMARO CALICE DELLA DEBOLEZZA ECONOMICA DI UN PAESE CHE HA SUL GROPPONE QUASI TREMILA MILIARDI DI DEBITO PUBBLICO E IN CASSA NON C'È UN EURO PER LA SANITÀ, LE PENSIONI E MOLTI DEI PROGETTI PROMESSI...
GIULIETTO E IL PULCINELLA A 5 STELLE: CONSULENTE PER SANARE I DANNI PRODOTTI DALLA SUA LEGGE! - L'ONOREVOLE MELONIANO GIULIO TREMONTI CHE IERI TUONAVA CONTRO ''LE TRUFFE DEL SUPERBONUS EDILIZIO" E OGGI ACCUSA DRAGHI DI NON AVERLO STOPPATO (“SE NON CI FOSSE STATO UN TIZIO CHE VOLEVA ANDARE AL QUIRINALE I CONTI ITALIANI STAREBBERO MEGLIO”), E' LO STESSO TREMONTI CHE HA ARRUOLATO COME CONSULENTE NEL SUO STUDIO TRIBUTARIO IL GRILLINO RICCARDO FRACCARO, EX SOTTOSEGRETARIO DEL GOVERNO CONTE E “PADRE” DEL SUPERBONUS E DELLA FAMIGERATA LEGGE PER LA CESSIONI DEI CREDITI D'IMPOSTA? - AVVISATE GIORGIA: IERI SERA AL RICEVIMENTO ALL’AMBASCIATA TEDESCA, CONTE E TREMONTI SI SONO APPARTATI 30 MINUTI A PARLARE FITTO FITTO… - LA PRECISAZIONE DI FRACCARO: "NON SONO STATO E NON SONO UN CONSULENTE DELLO STUDIO TREMONTI"