AVEVA RAGIONE DRAGHI: "ERDOGAN E’ UN DITTATORE DI CUI ABBIAMO BISOGNO"! E INFATTI CI SERVIRA’. ITALIA E TURCHIA ORGANIZZERANNO INSIEME GLI EUROPEI DEL 2032 - L'ITALIA, CHE ERA MOLTO INDIETRO DA UN PUNTO DI VISTA POLITICO E CON L’AMMODERNAMENTO DEGLI STADI, ORA POTRÀ SFRUTTARE L’ASSE COL SULTANO DI ANKARA - NEL 2028 EUROPEI SI SVOLGERANNO IN REGNO UNITO E IRLANDA...

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Ora e' ufficiale: l'Uefa ha assegnato l'Europeo 2032 a Italia e Turchia. L'Esecutivo della confederazione europea, a Nyon, ha infatti votato si' alla candidatura congiunta: l'assegnazione a Roma e Istanbul era apparsa certa sin dalla scelta dei due Paesi, tre mesi fa, di presentarsi insieme, come unica candidatura all'edizione che si svolgera' tra nove anni. L'Europeo 2028 e' stato assegnato a Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord e Irlanda, anche in questo caso candidate uniche.

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