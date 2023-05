AVEVA RAGIONE SABATINI: SPALLETTI E’ UN UOMO “INQUIETO”, CON UNA “TEMPESTA INTERIORE” E “PERCORSO DA DUBBI MAI RISOLTI” - DOPO UNO SCUDETTO STORICO APPENA VINTO, LUCIANO SPALLETTI DICE ADDIO AL NAPOLI SENZA SPIEGARE IL PERCHÉ: “IL DISCORSO È DEFINITO, È UNA COSA CHE VIENE DA LONTANO, NON SI RAGIONA IN BASE A UNO SCREZIO O A UNA SITUAZIONE CASUALE, PERCHÉ UNO MATURA DELLE ROBE STANDO AL LAVORO. CHI SI CHIAMA NAPOLI DEVE FARE ROBA IMPORTANTE PER QUESTI TIFOSI E SE NON SEI TANTO CONVINTO DI POTERGLI METTERE A DISPOSIZIONE TUTTO QUELLO CHE MERITANO È GIUSTO FARE DEI RAGIONAMENTI…”

SPALLETTI PAROLE DI ADDIO A NAPOLI: «TUTTO GIÀ DECISO, NON CAMBIO IDEA»

Estratto dell’articolo di Paolo Tomaselli per www.corriere.it

[…] Spalletti […] conferma a mente fredda (mentre per il ds Giuntoli alla Juve c’è una frenata), nella pancia dello stadio: «Possibilità di indossare gli stivali più avanti? Il discorso è definito ormai, non si cambia idea tutti i giorni: è una cosa che viene da lontano, non si ragiona in base a uno screzio o a una situazione casuale, perché uno matura delle robe stando al lavoro. Chi si chiama Napoli deve fare roba importante per questi tifosi e se non sei tanto convinto di potergli mettere a disposizione tutto quello che meritano è giusto fare dei ragionamenti e arrivare a una conclusione: è stata ragionata, non è che si cambia idea».

Spalletti ha l’aria sfibrata, triste. E già prima della partita, premiato assieme al presidente De Laurentiis dal principe Carlo di Borbone, viene richiamato perché se ne va prima della rituale foto di gruppo. La gioia per il suo primo scudetto sembra già svaporata e si percepisce la sofferenza per una decisione non facile, che vista da fuori non è così semplice da comprendere, perché questo Napoli ha ancora tantissimo calcio di alto livello dentro di sé […].

