AVVISATE BOBO VIERI: SE MANCINI HA INIZIATO A CONVOCARE GLI ORIUNDI NON È PERCHÉ CI VEDE LUNGO, MA PER DISPERAZIONE - ERA IL 2015 QUANDO L'ATTUALE C.T. COMMENTAVA COSÌ LE CONVOCAZIONI DI FRANCO VAZQUEZ E EDER DA PARTE DI ANTONIO CONTE: "LA NAZIONALE ITALIANA DEVE ESSERE ITALIANA. CHI NON È NATO IN ITALIA, ANCHE SE HA DEI PARENTI, CREDO NON MERITI DI GIOCARE IN NAZIONALE" - COS'È CAMBIATO IN 7 ANNI? FORSE AVER SALTATO 2 MONDIALI CONSECUTIVI HA AIUTATO IL "MANCIO" A CAMBIARE OPINIONE…

ROBERTO MANCINI

Estratto dell'articolo di www.rainews.it del 23 Marzo 2015

La Nazionale italiana deve essere italiana". Roberto Mancini, tecnico dell'Inter, commenta così l'apertura della Nazionale agli oriundi. Il ct Antonio Conte ha chiamato Vazquez e Eder per il doppio impegno Bulgaria e Inghilterra. "Non lo so, bisogna vedere. Io so che la nazionale italiana deve essere italiana. Magari ci troviamo in nazionale un giocatore che non è italiano ma che ha solo dei parenti qui. Ma questa è solo la mia opinione", aggiunge Mancini al suo arrivo all'Hotel Hilton di Fiumicino.

eder

chi fa notare che la Germania ha vinto l'ultimo Mondiale anche grazie agli oriundi, Mancini risponde: "Ma i loro giocatori sono nati in Germania...Io penso che un giocatore italiano meriti di giocare in Nazionale, mentre chi non è nato in Italia, anche se ha dei parenti, credo non lo meriti. Questa è la mia opinione". […]

ARTICOLI CORRELATI

franco vazquez roberto mancini EDER EDER DARMIAN EL SHAARAWY vazquez vazquez 1 EDER PIQUE' EDER GIACCHERINI eder eder ROBERTO MANCINI NAZIONALE ITALIANA