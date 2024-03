13 mar 2024 10:15

AVVISATE CAIRO: E' PRONTO IL SOSTITUTO DI JURIC! GIOVANNI FLORIS, CHE COME DAGO-RIVELATO E’ STATO CONTATTATO DALLA "NOVE", SI ISCRIVE AL CORSO PER DIVENTARE ALLENATORE: “È IL MIO SOGNO” - IL CONDUTTORE DI “DIMARTEDÌ” RIVELA: "VORREI ALLENARE UNA SQUADRA DI DILETTANTI E APRIRE UNA TRATTORIA” – IL TIFO PER LA ROMA, IL SELFIE CON TOTTI E I TAVOLI BRANDIZZATI AL MATRIMONIO: PER GLI INVITATI LAZIALI AVEVA SCELTO CON PERFIDIA IL NOME DI PAOLO NEGRO, AUTORE DI UN AUTOGOL NEL DERBY DEL 2000...