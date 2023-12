AVVISATE DAN FRIEDKIN: ALLA CENA DI NATALE DELLA ROMA AL CAVALIERI HILTON IL PIU’ ACCLAMATO E’ STATO JOSE MOURINHO, CHE GIORNI FA HA DETTO DI ESSERE PRONTO A RINNOVARE COL CLUB GIALLOROSSO – LA FAMIGLIA FRIEDKIN NON C’ERA (ARIDATECE FRANCO SENSI). TRA I 1000 INVITATI PRESENTI LA CEO LINA SOULOUKOU CHE HA SFODERATO UN OTTIMO ITALIANO E IL GM TIAGO PINTO. AVVISTATO ANCHE SMALLING FERMO DA MESI A CAUSA DI UN INFORTUNIO. IL DIFENSORE INGLESE, VEGANO, HA AVUTO UN MENU’ AD HOC CON RISOTTO AL GEL DI LIQUIRIZIA E BISTECCA DI CAVOLFIORE (AMMAZZA CHE PORCHERIA!) - VIDEO

Alla cena di Natale della Roma ai Cavalieri Hilton (con 1000 invitati) non tutti mangiano le stesse cose. Smalling, difensore che è fermo ai box da mesi causa infortunio, è vegano e quindi ha un menù diverso rispetto ai compagni di squadra. Non ha mai nascoso di esserlo. Fin da quando ha messo piede a Trigoria il nutrizionista della Roma ha creato per lui un regime alimentare che non comprende carne e pesce.

Smalling, menù vegano alla cena della Roma

Al posto del risotto con i gamberi, Smalling avrà nel piatto un risotto con gel di liquirizia. Come secondo una bistecca di cavolfiore brasata al posto del filetto di branzino.

MENU’

Primo

Risotto al profumo di agrumi con gamberi

Secondo

Filetto di branzino marinato alla salsa di soia e yuzu su purea di zucca mantovana e zenzero croccante

Dolce

Sfera di Natale al torroncino con cuore al mandarino e pepite croccanti alla mandorla

