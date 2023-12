AVVISATE FRIEDKIN CHE MOURINHO HA RIBADITO LA SUA VOLONTA’ DI RESTARE ALLA ROMA – L’ALLENATORE E IL GM TIAGO PINTO HANNO IL CONTRATTO IN SCADENZA. MA LA PROSSIMA STAGIONE SI INIZIA A PROGRAMMARE A GENNAIO TANTO PIU’ CHE LA ROMA SUBISCE LE LIMITAZIONI DEL FINANCIAL FAIR PLAY PER OPERARE SUL MERCATO. GLI AMERICANI SI DEVONO DARE UNA MOSSA – SULLA SUPERLEGA MOU SI SCHIERA CON LA SOCIETA’ – L’ALTRO GIORNO VICINO ALLA SEDE AMMINISTRATIVA DELLA ROMA ALL’EUR E’STATO AVVISTATO IL TECNICO VIOLA ITALIANO: SOLO UNA CASUALITA’?

Da corrieredellosport.it

mourinho friedkin

Mourinho torna a parlare del suo futuro alla Roma: "C’erano dubbi sulla mia scelta di rimanere alla Roma o meno. Quindi ho messo in chiaro la mia posizione. La gente voleva sapere magari, poteva avere dubbi, ma io sono stato diretto e onesto da subito. Quando ho avuto possibilità ho informato subito la Roma, come a dicembre per la possibilità del Portogallo.

Dopo la finale di Budapest ho parlato della situazione dell'Arabia con la proprietà e ho deciso di restare qui. Adesso la mia onestà finisce qua. Che dire oltre che volgio rimanere nonostante tutte le difficoltà che ci sono. Questa è la mia posizione e non ci sono dubbi. Non c'è altro da dire e non voglio parlare di questa situazione".

vincenzo italiano

Sulla Superlega:Io sono allenatore della Roma e la posizione della Roma è anche la mia. Non commenterò, ho tanta esperienza nel calcio e l’ho vissuto in differenti momenti ma non voglio nessuna analisi o pubblica. La posizione della Roma è chiara e io sono l’allenatore della Roma”.

VINCENZO ITALIANO

Da adnkronos.com

Mercoledì intorno all'ora di pranzo, l'attuale tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a quanto apprende l'Adnkronos è stato avvistato in zona Eur nella Capitale. Sarà solo una casualità che si trovasse nei pressi della sede amministrativa dell'As Roma? La Fiorentina questa sera è impegnata nella trasferta con il Monza in campionato.

FRIEDKIN MOURINHO

mourinho friedkin