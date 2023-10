AVVISATE GEROLAMO “GIMMI” CANGIANO: IL DEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA, AVVISTATO A VENEZIA E SULLE MEJO SPIAGGE ITALIANE AVVINGHIATO A VALERIA MARINI, DEVE SAPERE CHE LA SUA AMATA NON HA ANCORA LE IDEE CHIARE: ''CON LUI HO UN RAPPORTO SPECIALE, SE SON ROSE FIORIRANNO! LA MIA VITA SAREBBE ANCORA PIÙ STELLARE SE CI FOSSE IL VERO AMORE”

Alisa Toaff per adnkronos.com - Estratti

VALERIA MARINI LIMONA CON GEROLAMO CANGIANO - FOTO DI DIVA E DONNA

''La mia vita sarebbe ancora più stellare se ci fosse il vero amore. Le offerte di lavoro non mi mancano, sto valutando anche quelle fuori Italia tra cui un importante talent. Il mio lavoro e il mio successo sono sempre stati una certezza, mi hanno dato sempre una energia stellare e la forza di affrontare i tanti inganni nella mia vita sentimentale.

Ma ancora credo nell’amore''. Così Valeria Marini in una intervista in esclusiva all'Adnkronos parla dei suoi prossimi progetti lavorativi e del suo sogno, quello ''di costruire una famiglia e di sposarmi''.

VALERIA MARINI E GEROLAMO CANGIANO AL MATRIMONIO DI VALERIO SCANU E LUIGI CALCARA

Il rapporto con Gimmi Cangiano

Ti Abbiamo vista all’apertura dell’80esima edizione Del Festival Del Cinema a Venezia con L’onorevole Gimmi Cangiano di Fdi che ha dichiarato di essere il tuo compagno, ma è vero amore? ''Con lui ho un rapporto speciale a cui tengo e che voglio proteggere, se son rose fioriranno!'', rivela la primadonna de 'Il Bagaglino' che preferisce non sbilanciarsi ma che lascia intendere che tra i due non è ancora chiaro se esista o no una vera e propria relazione sentimentale.

valeria marini foto porcarelli

Quindi è un rapporto diverso da quello che hai avuto con Vittorio Cecchi Gori? ''Non si possono fare paragoni, si parla di situazioni e momenti completamente diversi. Ho incontrato Vittorio in un momento molto difficile e gli sono stata accanto per aiutarlo. Chiunque sarebbe fuggito, era abbandonato e sostenuto solo da pochi validi amici illustri del mondo del cinema, della cultura e dello spettacolo tra cui Roberto Benigni, Giuseppe Tornatore e Ferzan Ozpetek. Per me è stato un momento di vita veramente difficile che mi ha messo alla dura prova ma che ho superato pur essendo giovanissima e inesperta''.

valeria marini

"Con Alberto Sordi fu amore a prima vista"

Poi nella vita della showgirl arriva il cinema con 'Bambola' di Bigas Luna e 'Incontri proibiti' con il grande Alberto Sordi: "Quando mi chiamò non ci credevo neanche io - svela la Marini - tutte le mattine Sordi leggeva il giornale e prendeva spunto per i suoi film da tutte le storie che lo colpivano''. Sul set? "E' stato amore a prima vista - sottolinea Valeria - aveva una energia da giovincello nonostante i suoi 82 anni, furono due anni meravigliosi, ero la donna più premiata di Italia perché quando premiavano lui premiavano anche me'', sorride.

Tanti anche i reality show a cui che ha partecipato Valeria tra cui il 'Grande Fratello Vip' e ‘L’Isola dei Famosi’ spagnola : "Ora ai reality preferisco i talent show - prosegue - ho avuto diverse proposte lavorative, una anche fuori dall'Italia ma le sto ancora valutando. La mia vita stellare è anche questo - conclude la Marini - amo molto il mio lavoro, amo in particolare ballare e recitare, per fortuna non ho rimpianti, rifarei tutto''.

