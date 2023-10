29 ott 2023 17:45

AVVISATE PIETRANGELI: THE WINNER IS SINNER – IL TENNISTA ITALIANO BATTE L'EX BESTIA NERA DANIIL MEDVEDEV DOPO 3 ORE DI BATTAGLIA E VINCE IL TORNEO ATP 500 DI VIENNA IN TRE SET (7-6, 4-6-6-3). E' IL SECONDO SUCCESSO IN FINALE PER JANNIK CONTRO IL RUSSO DOPO PECHINO – PER IL 22ENNE ALTOATESINO È IL QUARTO TITOLO STAGIONALE E IL DECIMO DELLA CARRIERA (EGUAGLIATO PANATTA COME TITOLI) - OTTIME LE PERCENTUALI AL SERVIZIO - VIDEO