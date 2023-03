AVVISATE PRESIDENTI (E ARBITRI) DELLA SERIE A: PER PIU’ DI UN ITALIANO SU DUE IL CAMPIONATO È SEMPRE MENO CREDIBILE (LA QUOTA DEL 54% E’ MOLTO PIÙ ELEVATA RISPETTO AL 2015 QUANDO LO SCETTICISMO ERA ESPRESSO DAL 45%) – SECONDO IL SONDAGGIO “DEMOS” I CONTINUI SCANDALI MINANO LA FIDUCIA NEL CAMPIONATO ITALIANO - LA JUVENTUS È LA SQUADRA CON PIÙ TIFOSI, DIETRO LE MILANESI, IL NAPOLI, LA ROMA E LA LAZIO…

Estratto dell'articolo di Ilvo Diamanti per “la Repubblica”

tifosi juventus 67

Il tifo, in Italia, è una passione diffusa e continua. Quasi una “fede”. Con la differenza che il rapporto con la religione si è indebolito. Molto più della “fede” calcistica. È ciò che si osserva nel recente sondaggio condotto da Demos per Repubblica , dedicato all’evoluzione del tifo in Italia nell’ultimo decennio. E oltre. Si tratta di una questione che abbiamo affrontato altre volte, in passato, registrando, sempre, attenzione elevata. Oltre a qualche polemica.

tifosi juventus 67

Inevitabile. A conferma che si tratta di un sentimento “con-diviso”. Che, per questo, “divide”. Non solo in Italia. Basta rammentare, negli ultimi giorni, gli scontri fra i tifosi di Napoli ed Eintracht Francoforte, prima e dopo la partita di Champions League allo stadio intitolato a Diego Maradona. D’altronde, in Italia, oltre metà dei cittadini, per la precisione: il 54%, si dice “tifoso di calcio”. Cioè, coinvolto dalla “passione” per una squadra. Che diviene una “bandiera”.

EVOLUZIONE TIFO SONDAGGIO DEMOS

Per una componente di persone cresciuta negli ultimi dieci anni, dopo il 2015. E tornata su livelli analoghi al 2009. Spinta, negli ultimi anni, dalla fine (per ora...) del Covid. Che ha favorito la possibilità di assistere agli eventi sportivi “in presenza”. Peraltro, in Italia, il calcio è un argomento che appassiona, ma, per lo stesso motivo, solleva polemiche.

TIFO SONDAGGIO DEMOS 5

Senza soluzione di continuità. Basti pensare alla penalizzazione (di 15 punti) decretata ai danni della Juventus. Una decisione che ha spinto i bianconeri lontano dalla zona scudetto e dalle posizioni che contano per entrare nelle coppe europee.

TIFO SONDAGGIO DEMOS 55

Si spiega così e con altri scandali avvenuti in passato la sfiducia crescente che agita il mondo del calcio. Oggi, infatti, il 54% dei tifosi ritiene il campionato “meno credibile rispetto a 10 anni fa”.

Una quota molto più elevata rispetto al decennio precedente.

Quando, nel 2015, lo scetticismo circa la regolarità del campionato era espresso dal 45%. Sempre tanti.

(…)