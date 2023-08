8 ago 2023 16:15

AZZURRI INCEROTTATI - MARCELL JACOBS RESTA A MONACO PER FARSI CURARE E PREPARARSI AL MEGLIO PER I MONDIALI DI ATLETICA, CHE SI TERRANNO A BUDAPEST IL PROSSIMO 19 AGOSTO - IL DIRETTORE TECNICO, ANTONIO LA TORRE: "UNO NON SI TORTURA COSÌ SE POI NON CI VUOLE ESSERE" - AL RADUNO DELLE STAFFETTE INIZIATO IERI A ROMA MANCA ALL'APPELLO ANCHE FILIPPO TORTU PER...