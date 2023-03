GLI AZZURRI PERDONO PEZZI - FEDERICO CHIESA NON CE LA FA: L'ATTACCANTE DELLA JUVENTUS SALTA LA SFIDA DELL'ITALIA CONTRO L'INGHILTERRA A CAUSA DI UNA TENDINITE AL GINOCCHIO - ANCHE FEDERICO DIMARCO È COSTRETTO AL FORFAIT PER INFORTUNIO: AL SUO POSTO È STATO CONVOCATO EMERSON PALMIERI - "ESSELUNGA" PRENDE IL POSTO DI "LIDL" COME SPONSOR DELLA NAZIONALE…

1. CHIESA, "ESCLUSE LESIONI" AL GINOCCHIO. MA LA TENDINITE LO COSTRINGE AL FORFAIT IN NAZIONALE

"Gli esami ai quali è stato sottoposto Federico Chiesa nella giornata odierna presso il J Medical in seguito al problema riscontrato domenica sera hanno escluso lesioni". A comunicarlo è la Juventus[…]L’attaccante però non andrà a Coverciano per rispondere alla convocazione in Nazionale, come preannunciato in giornata dal c.t. Roberto Mancini. Per domare la tendinite di cui ha parlato nel post gara di San Siro Max Allegri servirà un po’ di riposo: la sosta in questo senso gli viene incontro per contenere l’assenza.

[…] La sua partita contro l’Inter è durata solo 17 minuti: avrebbe dovuto cambiare il passo della Juve nella ripresa del derby d’Italia, in realtà si è fermato dopo alcuni scatti. Un po’ per la paura di tornare nel tunnel dell’infermeria e un po’ per la voglia di tornare presto ai suoi massimi livelli, Chiesa sta vivendo gli ultimi giorni sull’altalena delle emozioni. Starà a riposo per qualche giorno, la prossima settimana si proverà a capire sul campo (alla Continassa) se sarà bastato.

2. ITALIA, DIMARCO OUT: MANCINI CHIAMA EMERSON PALMIERI

Altra defezione per l'Italia che si prepara al doppio impegno delle qualificazioni a Euro 2024 contro Inghilterra (giovedì al Maradona di Napoli) e Malta (domenica). Il ct Roberto Mancini dovrà infatti rinunciare all'indisponibile Federico Dimarco, uscito acciaccato durante il derby d'Italia tra Inter e Juventus di ieri sera: lo sostituirà Emerson Palmieri. […]

3. ESSELUNGA SCALZA LIDL TRA GLI SPONSOR DELLA NAZIONALE ITALIANA DI MANCINI

Esselunga diventa il supermercato degli Azzurri, nel quadro di un’alleanza che porterà i due campioni, tra food e calcio, a collaborare. La partnership tra il colosso della distribuzione e Federazione Italiana Giuoco Calcio è stata annunciata oggi nel Centro Tecnico Federale di Coverciano. In base all’accordo, la catena italiana della grande distribuzione affiancherà tutte le Nazionali: gli Azzurri e le Azzurre, le squadre giovanili, futsal, beach soccer ed e-sport. […]

Le Nazionali Italiane di calcio ed Esselunga affronteranno insieme i prossimi anni, «forti dell’affetto di milioni di appassionati che seguono lo sport più popolare e amato in Italia», dicono i due partner che anche simbolicamente hanno celebrato l’intesa. […]

Esselunga accompagnerà nelle loro sfide gli Azzurri che inizieranno con l’Inghilterra il 23 marzo a Napoli la loro strada nelle qualificazioni all’Europeo di Germania 2024. Un percorso che proseguirà con l’incontro a Malta per poi giocare a giugno nella fase finale di Nations League. […]

Esselunga lo sport lo frequenta da molto temo. È già sponsor del CONI e dei prossimi Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Ora prosegue, dunque, il suo percorso a sostegno di questo settore che rappresenta una passione che unisce tutta l’Italia agli Azzurri. Oggi il gruppo, produttore oltre che distributore, conta 25.000 dipendenti e 5,7 milioni di clienti fidelizzati e più di 180 negozi. […]

