AZZURRI A STELLE E STRISCE! DOPPIETTA ITALIANA AGLI US OPEN: JANNIK SINNER E MATTEO ARNALDI VOLANO AGLI OTTAVI DEL TORNEO AMERICANO – L’ALTOATESINO BATTE WAWRINKA IN QUATTRO SET (6-3, 2-6, 6-4, 6-2) E INCONTRERÀ UNO TRA ZVEREV E DIMITROV – STREPITOSO ARNALDI: SUPERA IL NUMERO 16 AL MONDO CAMERON NORRIE, ALLA PROSSIMA C’E’ ALCARAZ – FUORI LUCIA BRONZETTI, L’ULTIMA AZZURRA RIMASTA NEL TABELLONE FEMMINILE…

Estratto da www.sportmediaset.mediaset.it

jannik sinner 1

Continua la cavalcata di Jannik Sinner, che vola agli ottavi degli US Open dopo il successo su Stan Wawrinka (6-3, 2-6, 6-4, 6-2). Avanza anche Matteo Arnaldi: battuto 6-3, 6-4, 6-3 il britannico Cameron Norrie. Adesso ci sarà l'avversario più duro: il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, che stende in quattro set (6-2, 6-3, 4-6, 6-3) l'inglese Daniel Evans. Nel tabellone femminile, eliminata Lucia Bronzetti, ko contro la cinese Qinwen Zheng.

matteo arnaldi 1

TABELLONE MASCHILE

Strepitoso Matteo Arnaldi: il sanremese, dopo meno di due ore di gioco, batte Cameron Norrie e vola agli ottavi di finale degli US Open. Il sanremese gioca la partita perfetta contro il numero 16 al mondo: 6-3, 6-4, 6-3 perdendo soltanto una volta il servizio. […]. Per la prima volta in carriera, Matteo Arnaldi è agli ottavi di finale degli US Open e di uno Slam in generale.

[…]

matteo arnaldi 2

Adesso, però, c'è l'avversario più duro: il numero uno al mondo e campione in carica Carlos Alcaraz, che non senza sbavature si impone su Daniel Evans. Lo spagnolo ha un avvio di gara prepotente, che gli permette di portarsi sul doppio vantaggio con il 6-2 del primo set e il 6-3 del secondo. Nel terzo, però, il britannico e 28esimo della classifica Atp ha un sussulto d'orgoglio e strappa il servizio all'iberico, salendo sul 4-3 prima e sul 6-4 poi, riaprendo i giochi. Nel quarto parziale, Alcaraz rimette le cose in chiaro e mette a segno il break che vale il 5-2 che si trasforma puntualmente nel 6-3. […]

jannik sinner 3

Sono due gli italiani agli ottavi degli US Open: avanza infatti anche Jannik Sinner, che soffre solo nel secondo set ma batte Stan Wawrinka. Finisce 6-3, 2-6, 6-4, 6-2 in favore dell'altoatesino, che gioca una gara dai due volti e non senza sbavature: lo svizzero, infatti, è il primo di questo tabellone a strappare un set al numero 6 al mondo, che però dal terzo set in poi torna sui suoi livelli e domina, soprattutto nel quarto. […] Adesso, Sinner può attendere il suo avversario: sarà uno tra Alexander Zverev e Grigor Dimitrov.

[…]

TABELLONE FEMMINILE

matteo arnaldi 3

Nessun problema per la numero 2 al mondo Aryna Sabalenka, che si libera con un rapido e doppio 6-1 della francese Burel: sarà derby russo con Daria Kasatkina, che si impone 6-3, 6-4 sulla belga Minnen. Bene anche Madison Keys: l'americana rischia ma batte 5-7, 6-2, 6-2 Samsonova.

L'Italia resta senza tenniste nel tabellone femminile degli US Open: anche l'ultima azzurra, Lucia Bronzetti, saluta la competizione. Fatale il ko contro Qinwen Zheng, che si impone 6-3, 4-6, 6-4. […]

jannik sinner 2