GLI AZZURRINI IN BALIA DEL BISCOTTO TRA SVIZZERA E FRANCIA: ALL’UNDER 21 NON BASTA BATTERE LA NORVEGIA: PER PASSARE AI QUARTI DELL'EUROPEO DI CATEGORIA, DEVE SPERARE CHE GLI ELVETICI NON BATTANO I TRANSALPINI CON UNA RETE DI SCARTO SEGNANDO PIÙ DI DUE GOL (3-2, 4-3 O 5-4 PER ESEMPIO) – LE PRIME DUE DEL GIRONE DELL’ITALIA SI INCROCERANNO CON UCRAINA (SECONDA) E SPAGNA (PRIMA) CHE IERI HANNO PAREGGIATO 2-2...

Estratto da fanpage.it

italia francia under 21

[...] La sconfitta contro la Francia (2-1), subita tra feroci polemiche per l'assenza del Var e clamorose sviste arbitrali, ha complicato il cammino degli Azzurrini. Il successo contro gli elvetici (3-2) l'ha rimesso in gioco ma senza scacciare i cattivi pensieri. Da dove nascono i dubbi e i timori? E qual è l'esito di Francia-Svizzera che sfavorisce la squadra di Nicolato? La classifica attuale e il bilancio degli scontri diretti aiutano a capire qual è la trappola nella quale la Nazionale può cadere suo malgrado.

A guidare il Girone D sono i transalpini (6 punti) che hanno battuto Italia (2-1) e Norvegia (1-0) e hanno +2 in differenza reti. Al secondo posto c'è l'Italia che ha lo stesso punteggio (3) e la stessa differenza reti dei crociati (0) ma ha dalla sua il successo (3-2) nell'ultimo turno che la tiene al secondo posto.

La situazione di classifica del Gruppo D alla vigilia dell’ultima giornata.

Perché all'Italia non è sufficiente vincere con la Norvegia (ormai fuori dai giochi) per avere la certezza di passare ai quarti di finale? Tutto dipende da come finisce Francia-Svizzera e, più ancora, da un determinato risultato che, dovesse verificarsi, scomoderebbe le più incredibili e sfortunate coincidenze della sorte.

italia francia under 21

Una vittoria degli elvetici con una rete di scarto ma segnando più di 2 gol (3-2, 4-3 o 5-4 per esempio) farebbe scattare il ricorso ai criteri della classifica avulsa per avere la graduatoria esatta del Gruppo D garantendo la qualificazione a francesi e svizzeri. Un'ipotesi romanzesca ma non del tutto da escludere alla luce dei criteri indicati dal regolamento:

1. Maggiore numero di punti negli scontri diretti

2. Migliore differenza reti negli scontri diretti

3. Maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti.

Qualora due o più squadre fossero ancora in parità, si farà riferimento ad altre variabili:

1. Migliore differenza reti nel girone

2. Maggior numero di reti segnate nel girone

3. Più basso punteggio disciplinare (classifica fair play)

4. Posizione nel Ranking Under 21 al momento del sorteggio.

paolo nicolato

Perché un risultato così ‘sfacciato' come negli ultimi due casi è un deterrente per il tentativo di biscotto? Arrivare secondi conviene fino a un certo perché gli accoppiamenti nel tabellone dei quarti prevede l'incrocio delle qualificate del Gruppo D con la prima del Gruppo B (Spagna in testa e Ucraina seconda dopo il pareggio per 2-2 in un incontro condizionato da un altro macroscopico errore arbitrale per assenza del Var) ed è sicuramente l'abbinamento peggiore sotto il profilo sportivo.

Gli Azzurri di Nicolato non hanno perso tutte le speranze di qualificarsi ma vincere non basta. Quali sono le altre combinazioni che qualificano l'Italia ai quarti degli Europei Under 21 in programma sabato 1° luglio? Eccole nel dettaglio:

l’Italia vince con la Norvegia e la Svizzera perde o pareggia

l’Italia vince la Norvegia e la Svizzera vince contro la Francia, ma passa il turno per la miglior differenza reti rispetto alla Francia oppure alla Svizzera

paolo nicolato

l’Italia pareggia con la Norvegia e la Svizzera perde o pareggia

l'Italia perde con la Norvegia e la Svizzera perde con la Francia. In questo caso Italia, Svizzera e Norvegia chiuderebbero a pari punti (3) col ricorso alla classifica avulsa negli scontri diretti. Per passare la Nazionale potrebbe perdere con al massimo un gol di scarto, ma segnando almeno una rete in modo da piazzarsi davanti alla Svizzera o con gli stessi punti così da passare per la vittoria nello scontro diretto.