GLI AZZURRINI “UNDER 21”, ELIMINATI DALLA NORVEGIA AGLI EUROPEI, ORA PERDONO COME I GRANDI. SARÀ PER QUESTO CHE ORA LE DUE SQUADRE SI ALLENERANNO INSIEME A COVERCIANO? – DA SETTEMBRE I PIÙ PICCOLI SI PREPARERANNO SOTTO LO SGUARDO DI ROBERTO MANCINI CHE POTREBBE “PESCARE” LE GIOVANI PROMESSE E FARLE GIOCARE NELLA NAZIONALE MAGGIORE...

Estratto dell’articolo di G.Buc. per “la Stampa”

Ora il passo è ufficiale: nasce una Nazionale "allargata" ai giovani dell'Under 20 e 21 sotto la supervisione del ct Roberto Mancini. Il fallimento degli azzurrini agli Europei U.21 in corso di svolgimento in Romania e Georgia ha dato forza ad una rivoluzione nella testa di Mancini da un po': da settembre, avremo parentesi di lavoro a Coverciano, casa Italia, dove la Nazionale dei grandi si ritroverà con quelle dei profili azzurri più promettenti in campi adiacenti per permettere al ct di osservare da vicino i giovani che gli interessano. […]

