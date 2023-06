AZZURRINI, OCCHIO AL BISCOTTONE TRA FRANCIA E SVIZZERA! - L'UNDER 21 RISCHIA L'ELIMINAZIONE DAGLI EUROPEI INDIPENDENTEMENTE DAL RISULTATO DELLA SFIDA DI MERCOLEDI' CONTRO LA NORVEGIA - SE GLI SVIZZERI DOVESSERO BATTERE I "BLEUS" 3-2 (4-3; 5-4), GLI AZZURRINI SAREBBERO FUORI - OCCHIO A SPAGNA-UCRAINA DI DOMANI SERA: SE DOVESSERO VINCERE GLI UCRAINI, I FRANCESI POTREBBERO "SCANSARSI" PER AVERE UN AVVERSARIO MENO DIFFICILE DOPO IL PASSAGGIO DEL TURNO…

Cosa può succedere nell'ultima in programma mercoledì? L'Italia di Nicolato rischia l'eliminazione dall'Europeo? Sì […] Se la Svizzera dovesse battere la Francia e noi i norvegesi avremmo tre squadre a 6 punti. Quali sono dunque i criteri della classifica avulsa? Soffermiamoci sui primi tre: punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti e gol negli scontri diretti. […]

Se la Svizzera dovesse battere la Francia per 4-3, la differenza reti sarebbe zero per tutti e a quel punto entrerebbero in ballo i gol segnati negli scontri diretti. In tal caso avremmo Svizzera a 6 gol fatti e 6 subiti, Francia a 5-5, mentre gli azzurri sono fermi a 4-4 e quindi eliminati. Ma c’è pure un secondo caso: se la Svizzera dovesse battere la Francia 3-2, gli elvetici sarebbero primi nel girone (5-5), mentre Francia e Italia in parità per scontri diretti, differenza reti negli stessi e numero di reti (4): a quel punto verrebbe considerato lo scontro diretto tra Francia e Italia, con gli azzurri fuori dal torneo.

