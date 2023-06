GLI AZZURRINI ALLA PROVA DI MATURITÀ - DOMANI L'ITALIA UNDER 21 DEBUTTA AGLI EUROPEI DI CATEGORIA IN GEORGIA E ROMANIA - LA MISSIONE DELLA SQUADRA È RIPORTARE A CASA UN TROFEO CHE MANCA DA QUASI VENTI ANNI (DOPO CHE FRA IL 1992 E IL 2004 AVEVAMO VINTO 5 EDIZIONI SU 7) - PER CENTRARE LA QUALIFICAZIONE ALLE OLIMPIADI SERVIRA' ALMENO UNA SEMIFINALE - PER RIUSCIRCI, IL C.T. NICOLATO HA CONVOCATO I "BIG" CHE SONO NEL GIRO DELLA NAZIONALE MAGGIORE, DA TONALI A GNONTO...

Estratto dell'articolo di Carlos Passerini per il "Corriere della Sera"

[…] gli azzurrini, a questo Europeo Under 21 che non solo per loro ma per tutto il nostro movimento calcistico rappresenta un fondamentale esame di maturità, si presentano con […] la convinzione di chi sa di potersela giocare fino in fondo. […] domani alle 20.45 (Rai 1) a Cluj in Romania il debutto nel torneo contro l’avversario peggiore possibile, la Francia del milanista Kalulu, favorita numero uno. Le altre avversarie saranno Svizzera (25 giugno) e Norvegia (28).

L’obiettivo minimo è la semifinale, ma si parte per vincere, anche per dare una gioia agli italiani dopo le troppe finali perse in questa stagione. […] Non vinciamo l’Europeo da quasi vent’anni, dopo che fra 1992 e 2004 ci eravamo imposti in 5 edizioni su 7. La missione di questa squadra è rinverdire quei fasti […] L’unica strada è ripartire dai ragazzi e la recente Nations League ne è stata l’ennesima conferma. L’exploit dell’Under 20, arrivata fino alla finale del Mondiale, è la scia da seguire.

La Federcalcio tiene moltissimo a questo appuntamento, anche perché arrivando in semifinale si va poi alle Olimpiadi, che manchiamo da Pechino 2008, infatti il c.t. (uscente) Paolo Nicolato ha avuto a disposizione i big: il centrocampista del Milan Sandro Tonali, 23 anni, capitano; Giorgio Scalvini, 19, difensore dell’Atalanta; Wilfried Gnonto, 19, attaccante del Leeds. In porta ci sarà Marco Carnesecchi, […] Lo cerca la Juventus, per fargli fare il vice di Szczesny, ma il ragazzo vuole giocare. E ha ragione.

A Torino avrebbe trovato Fabio Miretti, 19 anni, gioiellino del centrocampo bianconero […]Classe 2001 sono invece Samuele Ricci e Pietro Pellegri, regista e centravanti del Torino. Di un anno più vecchio, per modo di dire, è invece l’interista classe 2000 Raoul Bellanova […]Vedremo se Lorenzo Colombo, tornato al Milan dopo la positiva stagione al Lecce, andrà via di nuovo.

Le stelline azzurre sono diverse: Udogie dell’Udinese, Rovella della Juventus, Bove della Roma, Cancellieri della Lazio, Parisi e Cambiaghi dell’Empoli, Okoli dell’Atalanta. Alla fine, gira e rigira, per tutti il tema è unico: per migliorare hanno bisogno solo e soltanto di giocare. […]

