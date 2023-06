AZZURRO STINTO! UN ERRORACCIO DI BONUCCI (CON LA COMPLICITA' DI DONNARUMMA) E UNA SPIZZATA SOTTO PORTA DI JOSELU NEGLI ULTIMI MINUTI CONDANNANO L'ITALIA CHE PERDE 2-1 CONTRO LA SPAGNA NELLA SEMIFINALE DI NATIONS LEAGUE. DI IMMOBILE SU RIGORE IL MOMENTANEO PARI. ANNULLATA UNA RETE DI FRATTESI PER FUORIGIOCO - BERGOMI: "RISULTATO GIUSTO" - CARESSA SI SCAGLIA CONTRO LA OLA: “LA VIETEREI PER LEGGE, NON C’ENTRA NIENTE CON IL CALCIO. E' ANCHE DEMODE’”- VIDEO

Estratto da gazzetta.it

Un gol di Joselu al minuto 88 manda la Spagna in finale di Nations League domenica contro la Croazia. L'Italia cade in coda a un secondo tempo di sofferenza che consegna agli azzurri lo stesso esito del 2021 nella semifinale di Milano. Bel primo tempo degli azzurri che reagiscono alla grande al patatrac iniziale. Donnarumma appoggia per Bonucci che pasticcia e si fa rubare palla da Yeremi che entra in area e di piatto destro insacca. Spagna in vantaggio al 3'.

L'Italia riparte rabbiosa e all'11' arriva il pari. Jorginho imbecca Zaniolo che calcia male ma il pallone finisce sul braccio largo di Le Normand. È rigore. Immobile spiazza Simon. Poi gli azzurri insistono. Ancora Jorginho pesca Frattesi che batte Simon in uscita, ma il Var dice che il centrocampista del Sassuolo è in fuorigioco. Nella ripresa la musica cambia. Spagnoli padroni del gioco. Serve un miracolo di Donnarumma e un erroraccio di Morata per mantenere la parità. Il gran destro di Frattesi è respinto da Simon. Poi, negli ultimi giri di lancetta, il tocco vincente di Joselu sotto porta.

