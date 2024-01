BACI, ABBRACCI E DENUNCE - LUIS RUBIALES POTREBBE NON ESSERE L'UNICO A FINIRE NEI GUAI PER IL BACIO IN BOCCA RIFILATO ALLA CALCIATRICE JENNI HERMOSO DOPO LA VITTORIA DEL MONDIALE DA PARTE DELLA NAZIONALE SPAGNOLA DI CALCIO FEMMINILE - IL GIUDICE CHE STA SEGUENDO IL CASO HA CHIESTO DI PROCESSARE ANCHE IL CT JORGE VILDA, IL DIRETTORE SPORTIVO DELLA NAZIONALE MASCHILE ALBERT LUQUE E L'EX DIRETTORE DELL'AREA MARKETING DELLA FEDERCALCIO RUBÉN RIVERA, CHE POTREBBERO AVER ESERCITATO PRESSIONI SULLA CALCIATRICE PER SMINUIRE L'EPISODIO…

(ANSA) - Non soltanto l'ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales ma anche il ct della nazionale che ha vinto i Mondiali 2023 rischia di finire a processo per il bacio rubato in diretta tv mondiale dallo stesso Rubiales alla giocatrice Jennifer Hermoso. Il giudice Francisco de Jorge che segue la vicenda ha valutato plausibili gli indizi che rivelerebbero le presunte pressioni esercitate dall'ex presidente della Federcalcio iberica (Rfef) alla giocatrice dopo l'episodio del bacio, per cercare di sminuirne la rilevanza con la collaborazione della stessa vittima.

E per lo stesso motivo, secondo un comunicato del tribunale dell'Audiencia Nacional, il magistrato chiede di processare anche il ct della Nazionale femminile al momento dei fatti Jorge Vilda, il direttore sportivo della Nazionale maschile Albert Luque e l'ex direttore dell'area marketing della Federcalcio (Rfef) Rubén Rivera.

Secondo il comunicato dell'Audiencia Nacional, per il giudice istruttore sarà l'eventuale processo il contesto adatto per formulare nello specifico le categorie di reato attribuibili a Rubiales e agli altri tre accusati nel caso: in ogni caso, conclude il magistrato, il bacio sulle labbra di Rubiales a Hermoso "fa riferimento alla sfera dell'intimità riservata ai rapporti sessuali, in particolare in un contesto che coinvolge due persone adulte".

