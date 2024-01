BACI RUBATI, ANZI RUBIALES! – LA CALCIATRICE JENNI HERMOSO HA DEPOSTO AL TRIBUNALE DI MADRID NEL PROCESSO CONTRO L’EX PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO SPAGNOLA, LUIS RUBIALES. E HA CONFERMATO CHE IL BACIO IN BOCCA RICEVUTO DAL DIRIGENTE “NON È STATO CONSENZIENTE, FU INATTESO E DATO ALL'IMPROVVISO” – LA GIOCATRICE HA RACCONTATO DI AVER RICEVUTO MOLTE “PRESSIONI” AFFINCHE' RITIRASSE LA DENUNCIA – RUBIALES È ACCUSATO DI AGGRESSIONE SESSUALE E RISCHIA...

1 – CALCIO: HERMOSO IN TRIBUNALE, RIBADISCE 'BACIATA SENZA CONSENSO'

il presidente della federcalcio spagnola luis rubiales bacia jenni hermoso

(ANSA) - Jenni Hermoso si è presentata in tribunale a Madrid, accompagnata dal suo avvocato Angel Chavarrìa, per deporre nell'ambito dell'inchiesta penale sul famoso episodio del bacio 'rubato', da parte dell'allora presidente della federcalcio, Luis Rubiales, al momento della premiazione a Sydney dopo la vittoria nella finale dei Mondiali.

La calciatrice spagnola, che a livello di club gioca in Messico e che proprio in queste ore è passata dal Pachuca al Tigres, ha confermato davanti al giudice che il bacio le è stato dato "a sorpresa e senza il benché minimo consenso" e poi di aver ricevuto svariate pressioni ("anche quando mi trovavo in vacanza a Ibiza") affinché la vicenda venisse 'smorzata'. Questo ha alterato la sua vita facendole vivere un periodo di "profondo disagio e tristezza".

il presidente della federcalcio spagnola luis rubiales abbraccia jenni hermoso

La giustizia penale spagnola ha indagato Rubiales per "aggressione sessuale". All'uscita dal tribunale la giocatrice campionessa del mondo, rivolgendosi ai rappresentanti dei media presenti, ha detto che "è andata bene, e ora è tutto nelle mani della giustizia. Auguri di buon anno, e tanti ringraziamenti per l'appoggio che mi avete dato e per aver trattato così bene la vicenda. Grazie davvero. L'udienza è stata lunga (tre ore ndr) e ora il processo seguirà il suo corso".

2 – SPAGNA: JENNI HERMOSO CONFERMA, 'BACIO RUBIALES NON CONSENTITO'

il presidente della federcalcio spagnola luis rubiales bacia jenni hermoso 2

(ANSA) - Accompagnata dal suo avvocato Angel Chevarria, la calciatrice Jenni Hermoso nella sua deposizione durata circa due ore davanti al giudice dell'Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha confermato la dichiarazione già fatta in Procura, secondo cui "il bacio" dell'ex presidente della Federazione calcio spagnola Luis Rubiales "fu inatteso e non consentito", informano fonti giudiziarie in un comunicato ripreso dall'agenzia Efe. L'atleta ha inoltre confermato di aver subito "sia nel volo di ritorno in Spagna che durante il soggiorno a Ibiza pressioni costanti da parte degli indagati che hanno alterato la sua vita normale, provocandole disagio e tristezza".

jenni hermoso con la coppa del mondo vinta dalla spagna

La dichiarazione dell'attaccante della nazionale spagnola è chiave nel processo contro Luis Rubiales, accusato di presunta violenza sessuale e coazione. Dopo oltre una ventina di testimonianze, fra le quali quelle delle calciatrici della 'Roja', Alexia Putellas, Irene Paredes e Misa Rodriguez o l'ex allenatore spagnolo Jorge Vida, l'istruttoria entra ora nella fase finale e il giudice Francisco de Jorge dovrà decidere se rinvia a giudizio Rubiales con l'apertura del processo o per l'archiviazione.

All'uscita del tribunale, Hermoso divenuta sua malgrado un simbolo della lotta alla violenza di genere, ha assicurato ai microfoni delle tv: "E' andata bene, posso solo dire che è tutto nelle mani della giustizia e che sto bene, grazie", ha detto augurando ai presenti "felice anno" e ringraziando i media per "gli appoggi ricevuti".

il presidente della federcalcio spagnola luis rubiales bacia jenni hermoso 1 jenni hermoso mostra il bacio con luis rubiales e ride luis rubiales jenni hermoso mostra il bacio con luis rubiales e ride