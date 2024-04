BAGARRE IN ZONA CHAMPIONS! IL NAPOLI DOMINA: LA ROMA LO RIACCIUFFA IN EXTREMIS CON ABRAHAM. AL MARADONA FINISCE 2-2 – L’ATALANTA A MENO DUE DAI GIALLOROSSI CON UN GARA IN MENO – DISASTROSO RENATO SANCHES CHE CAUSA IL RIGORE DEL MOMENTANEO 2-1 PER IL NAPOLI: PERCHE' FARLO ENTRARE? – IL NAPOLISTA: "DE LAURENTIIS ORA PUO' DEDICARSI ALLA SCELTA DELL'ALLENATORE" - TOTTI BENEDICE DE ROSSI: "E' UN GRANDE ALLENATORE"

Nella 34a giornata di Serie A spettacolare 2-2 tra Napoli e Roma, un pareggio che serve poco a entrambe le squadre: gli azzurri dicono addio alle residue speranza di qualificazione alla Champions League, mentre i giallorossi rischiano il quinto posto, con l'Atalanta a soli 2 punti ma con una gara in meno (quella con la Fiorentina).

Dybala sblocca il match su rigore al 59', il pareggio dei padroni di casa al 64' con Olivera (decisiva la deviazione di Kristensen). Poi Osimhen, sempre su rigore, ribalta il match all'84', ma Abraham all'89 ritrova il gol dopo un anno e fissa il risultato finale.

Nel pre-partita Calzona aveva parlato di settimana travagliata. La reazione si è vista. La Roma forse ha pensato di più al Leverkusen ma il suo l’ha fatto.

(...) Juan Jesus ormai ha assunto le physique du role del calciatore disastroso. L’affaire Acerbi lo ha definitivamente consegnato a questa dimensione. Oggi si è divorato un gol da due metri e ha provocato un gol da torneo scolastico, lasciandosi anticipare in area da Azmoun che non è proprio un fulmine di guerra. Calcio di rigore e dal dischetto è andato Dybala che ha angolato e ha reso inutile il volo plastico di Meret. Minuto 59. La reazione c’è stata.

Dopo cinque minuti, Mancini ha sbagliato l’uscita palla al piede, Cajuste gli ha toccato il pallone mentre il difensore si è tuffato come se gli avessero sparato alla schiena. Pallone a Olivera che ha calciato: deviazione e gol: 1-1. De Rossi ha tolto Bove per Renato Sanches (cambio che nelle cronache scacchistiche sarebbe accompagnato da due punti interrogativi). Oltre a Abraham per Azmoun e Angelino per El Shaarawy (cambi comprensibili, questi).

Calzona ha risposto con Ngonge per Politano e Traoré per Cajuste. Sanches (chi altri?) ha provocato un rigore come nemmeno nei tornei scolastici. Osimhne stranamente ha segnato. Ma poi al minuto 89 l’errore sul fuorigioco e il gol di Abraham. De Laurentiis può dedicarsi alla scelta dell’allenatore. Oltre che alla promozione del film scudetto. La cui uscita possiamo eufemisticamente definire fuori tempo.

LE PAROLE DI TOTTI SU DE ROSSI

"Spero che Daniele resti davvero a lungo alla Roma - sottolinea Francesco Totti - primo perché se lo merita e secondo perché vorrà dire che starà facendo bene. Spero in un futuro roseo, mi auguro che la Roma torni a disputare competizioni importanti perché lo meritano la città e i tifosi”.

“Quando ho messo di giocare mi sono sentito morto - ha poi ammesso Totti - come se mi avessero levato la terra sotto i piedi, la quotidianità, i ritiri, la possibilità di giocare: mi sono sentito sprofondare anche perché non è stata una mia scelta. Per carità, avevo 40 anni, ma un conto è che smetti tu un altro che le cose vanno in un altro modo. Io direttore tecnico della Roma con De Rossi allenatore?

Daniele è un grande allenatore e lo stiamo vedendo - sottolinea Totti - se dovessi diventare direttore non lo so, in questo momento hanno altre idee alla Roma, fanno altre scelte e non dipende da me. Altrimenti non stavo qui”. Tutti ridono, Totti stesso lo fa perché è una battuta, ma è chiaro che il pensiero all'amore di una vita c'è sempre.