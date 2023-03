IN BAHRAIN, POLE DI VERSTAPPEN! FERRARI IN SECONDA FILA CON LECLERC E SAINZ - DOVEVA ESSERE RED BULL CONTRO FERRARI E COSÌ È STATO. PRIMA SESSIONE EMOZIONANTE A SAKHIR CON L'OLANDESE DELLA RED BULL CHE PRECEDE DI UN SOFFIO IL COMPAGNO DI SQUADRA. POI LE ROSSE E UNO SCATENATO FERNANDO ALONSO SU ASTON MARTIN, AUTORE DI UN VERO EXPLOIT PERCHÉ SI È MESSO ALLE SPALLE LE DUE MERCEDES…

Estratto da gazzetta.it

VERSTAPPEN POLE IN BAHRAIN

Doveva essere Red Bull contro Ferrari e così è stato. Le prime qualifiche dell’anno in Bahrain hanno confermato che è già sfida tra le due rivali del 2022, con un Max Verstappen scatenato in pole position davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Ma il divertimento non è mancato perché le Ferrari hanno lottato molto bene e in seconda fila ci sono entrate entrambe con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Quinto tempo per l’Aston Martin di Fernando Alonso, autore di un vero exploit perché si è messo alle spalle le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Hanno chiuso la top 10 Lance Stroll, Esteban Ocon e Nico Hulkenberg. Ora la curiosità è capire i valori in pista anche in condizioni di passo gara, solitamente terreno di caccia preferito delle Red Bull. La grande sfida Ferrari è dimostrare di aver recuperato soprattutto in questo fattore.

fernando alonso

(..)