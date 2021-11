BALLA, BALLA BALLARDINI - CLAMOROSA SCELTA DELLA NUOVA PROPRIETÀ AMERICANA DEL GENOA DOPO IL PARI CON L’EMPOLI. VIA BALLARDINI, ECCO SHEVCKENKO. DOPO L'UCRAINA, L’EX ATTACCANTE DEL MILAN È PRONTO A GUIDARE IL CLUB. ANCHE GALLIANI AVEVA PENSATO A LUI PER IL MONZA MA IL "GRIFONE" E’ ARRIVATO PRIMA. MANCANO SOLO LE FIRME…

Salvatore Riggio per corriere.it

BALLARDINI

Potrebbe essere fatale il pareggio raggiunto al 90’ contro l’Empoli per Davide Ballardini. A sorpresa, al suo posto sulla panchina del Genoa, è spuntato nientepopodimeno che Andriy Shevchenko. L’ex attaccante del Milan, che è stato c.t. dell’Ucraina dal 2016 al 2021, ha superato l’unico altro candidato in lizza, Andrea Pirlo, suo ex compagno al Milan.

Quello di Sheva è un nome di grande prestigio, voluto fortemente dai nuovi padroni americani di 777 Partners. Si tratta di un profilo di fama internazionale e lo stesso Shevchenko non vede l’ora di iniziare questa sua nuova avventura, la prima in Italia nelle vesti di allenatore. L’ucraino — Pallone d’Oro nel 2004 e fino agli Europei c.t. dell’Ucraina — è pronto a firmare un biennale fino al 30 giugno 2023, con opzione per la stagione successiva, a una cifra di poco inferiore ai due milioni di euro. Si dice che anche il Monza di Adriano Galliani avesse pensato a lui, ma ora Sheva sembra pronto a fare il suo ritorno in serie A.

ucraina svezia shevchenko

Mancherebbe solo la firma: arriverebbe quando sarà ufficializzato l’esonero di Ballardini, che concluderebbe così la sua quarta esperienza sulla panchina rossoblù: «Avevamo preparato questa sfida come tutte le altre e lo dico con la massima sincerità, avendo vissuto insieme ai miei collaboratori tanti momenti delicati come questo. Noi, comunque, prepariamo le partite sempre allo stesso modo, cercando di fare il meglio possibile per la squadra», ha detto al termine della partita con l’Empoli. Adesso si volta pagina. Il Genoa non vede l’ora di abbracciare Shevchenko, pronto al ritorno in Italia.

shevchenko dudek

BALLARDINI shevchenko 5 preziosi ballardini shevchenko 1 shevchenko vieri