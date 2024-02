IL BALLO DEL TUCA-TUCHEL - IL BAYERN MONACO HA ANNUNCIATO CHE THOMAS TUCHEL LASCERÀ LA PANCHINA DEI BAVARESI A FINE STAGIONE - IL CLUB VIVE UN MOMENTO DIFFICILE E RISCHIA DI FINIRE LA STAGIONE A "ZERU TITULI" DOPO AVER VINTO IL CAMPIONATO 11 VOLTE NEGLI ULTIMI 11 ANNI - SAREBBERO STATI I SENATORI DELLA SQUADRA A CHIEDERE LA TESTA DEL TECNICO - IL SUCCESSORE DELL'EX TUCHEL POTREBBE ESSERE XABI ALONSO, PRIMO IN BUNDESLIGA CON IL BAYERN LEVERKUSEN, MA ANCHE CONTE AVREBBE AVANZATO LA SUA CANDIDATURA...

1. TUCHEL NON SARÀ PIÙ L’ALLENATORE DEL BAYERN MONACO: LASCERÀ LA PANCHINA ALLA FINE DELLA STAGIONE

Estratto dell'articolod di Ada Cotugno per www.fanpage.it

Thomas Tuchel non sarà più l'allenatore del Bayern Monaco alla fine di questa stagione. Il tecnico tedesco ha annunciato pubblicamente che lascerà la panchina al termine di questo campionato, […] i bavaresi stanno vivendo un momento particolarmente difficile con tre sconfitte consecutive arrivate nel giro di nove giorni e lo spogliatoio praticamente spaccato.

I senatori della squadra si sono schierati apertamente contro il tedesco, con il quale hanno avuto anche forti diverbi nelle ultime settimane, ma nonostante tutto non ci sarà un esonero anticipato. La sconfitta nello scontro diretto contro il Bayer Leverkusen, primo in classifica a +5, ha fatto scatenare le polemiche attorno alla gestione Tuchel che non ha mai convinto pienamente i tifosi da quando ha preso il posto di Nagelsmann, mandato via a metà della scorsa stagione. […] Il suo addio apre le porte a tutte le speculazioni sul successore che, secondo la stampa tedesca, potrebbe essere Antonio Conte. […]

2. CASTING PER IL DOPO TUCHEL: DA XABI ALONSO PRIMA SCELTA AL ‘PROBLEMA’ DI CONTE

Estratto dell'articolo di Giuseppe Barone per www.calciomercato.it

[…] il club bavarese ha comunicato il divorzio con l’allenatore teutonico per fine stagione. […] Quest’anno in particolare le cose per il Bayern proprio non girano, con i recenti ko tra campionato e Champions, il distacco accumulato dalla vetta in Bundesliga ed anche l’eliminazione al secondo turno della Coppa di Germania per mano del piccolo Saarbruecken.

[…] il preferito per il futuro resta Xabi Alonso, attuale allenatore del Leverkusen che sta guidando la Bundesliga. […] Oltre a Xabi Alonso (prima scelta), sul quale c’è anche la concorrenza del Liverpool per il post Klopp, c’è anche Antonio Conte che sarebbe interessato. Sull’allenatore italiano a ‘Tv Play’, ha parlato Tobi Altschaffl, giornalista della ‘Bild’: “Nella lista dei possibili sostituti c’è anche Conte. Da parte sua, lui sarebbe molto interessato a questa possibilità, ma c’è un piccolo problema: attualmente, non parla il tedesco”.

Sono stati proposti Mourinho e il grande ex Flick, quest’ultimo era un’ipotesi solo da traghettatore, mentre Zidane resta molto complesso e Klopp in uscita dal Liverpool un vero e proprio sogno.

