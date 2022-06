24 giu 2022 10:42

BAMBOLE, NON C’E’ UN EURO – IL SISTEMA CALCIO È TENUTO ARTIFICIALMENTE IN VITA DA GIORNALI E TV CHE POMPANO SOGNI E ILLUSIONI ALLE QUALI I TIFOSI ALLOCCHI ABBOCCANO CON TUTTE LE SCARPE – NESSUNO VUOLE RACCONTARE L’AMARA REALTÀ: I SOLDI SONO FINITI, I DEBITI COSTRINGONO I CLUB A VENDERE PRIMA DI COMPRARE, MOLTI GIOCATORI SI OFFRONO A ZERO E FATICANO A TROVARE UNA SQUADRA: DYBALA, MERTENS, ROMAGNOLI, BERNARDESCHI, ISCO, SUAREZ, DEMBELE, LINGARD - LA FRESCACCIA DI CR7 ALLA ROMA